Történelmi verseny lesz a szombati Kajdacs Nagydíj, amelyen először méreti meg magát a Karcag Cycling Team, ahol a többszörös országúti magyar bajnok Filutás Viktor is versenyez. Steig Gábor versenyigazgató elmondta: a klub nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően az előnevezettek között vannak olaszok, szerbek, szlovének, szlovákok és bosnyákok. Nem mellesleg a hazai kerékpáros mezőny legtöbb csapata is rajthoz áll. A verseny az országúti szezonnyitóként is felfogható, hiszen idén még nem rendeztek sehol futamot ebben a szakágban.

Szabó Barbara főszervező kihangsúlyozta, a verseny célja idén is a kerékpársport népszerűsítése, illetve minden korcsoportban versenylehetőség biztosítása igazolt és amatőr kerékpárosok részére. A verseny a 2024. évi Amatőr Országúti Magyar Bajnokság első futama. Hozzátette: amellett, hogy az egyesület meg tud szervezni egy ilyen versenyt, még tíz kerékpárosuk is rajthoz áll. A Kajdacs – 63-as út – Kölesd – Borjád – Kajdacs körpályán a leghosszabb táv 115 kilométer lesz. A szervezők összesen tizenhét kategóriában hirdetnek győztest.

A IV. Kajdacs Nagydíj programja.

11 óra: U13, WU15, WSenior1 és WSenior2.

11:50 óra: Elit1, Elit2 és U19 Master.

11:55 óra: Senior3, WMaster és WU17 U15, WU19 és Senior2 U17, Senior1 és WElit.