Hatvanhárom éves korában hunyt el 2007-ben Lazók Albert, a Paksi SE elnökségi tagja, a labdarúgó szakosztály vezetője. A mindenki által kedvelt sportember halála komoly űrt hagyott a paksi sportéletben, ami nem is csoda, hiszen mindene volt a sport.

Béla bácsi – mert mindenki így hívta – Oroszlányban született, és, mint Pakson oly sokakat, őt is az atomerőmű vonzotta a városba. Munkája mellett már a kezdetektől a sportélet felvirágoztatásának szentelte szabadidejét, valamint anyagilag is jelentősen támogatta a sportot. Mivel szülővárosában ő maga is bokszolt, nem véletlen, hogy Pakson is az ökölvívással foglalkozott elsőként. A nyolcvanas évek elejétől a PSE ökölvívó-szakosztályának a vezetője volt, és a bokszolók aranycsapata is az ő nevéhez kapcsolódik, azonban már ekkor törődött a labdarúgással is. Kispályás tornákat szervezett különböző korú utánpótláscsapatok részére, innen pedig egyenes út vezetett a Paksi SE labdarúgó szakosztályának élére. Vitathatatlan szerepe volt abban, hogy a városnak jelenleg is NB I-es csapata van. Több évtizedes munkája folyamán rengeteg kapcsolatot épített ki, mindenki tisztelte és szerette. Ő volt az, aki soha senkinek nem mondott nemet. Bárki fordulhatott hozzá a problémájával, mindenkinek segített. Béla bácsinak mindene volt a sport!

Klubunk minden év márciusában Lazók Albert Vándordíj elismeréssel díjazza az év utánpótlás-labdarúgóját, tisztelegve ezzel az egykori vezető nagysága előtt. Ahogy minden esztendőben ilyenkor, a klub vezetői és ikonikus helyi játékosai idén is meglátogatták Lazók Albert sírját, melyre friss koszorút helyeztek el.