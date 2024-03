Alaposan megizzadt a továbbjutásért a Paksi FC, amely csak hosszabbításban tudta kivívni a győzelmet csütörtökön az Újpest otthonában. Könyves Norbert a 110. percben szerezte meg az atomvárosiak győztes gólját, majd nem sokra rá piros lappal kiállította a játékvezető.

„Az volt a legfontosabb, hogy továbbjussunk, ez sikerült – mondta Könyves Norbert a paksi klub honlapján. – Bognár György úgy küldött a pályára, hogy mindenképpen próbáljunk gólt szerezni. Amikor Dani megkapta a labdát, és láttam, hogy a kapu felé fordul, egyből megindultam a területbe, hiszen ismerjük egymást, tudtam, a labda is érkezni fog. Végül ketten is utolértek, mert egy kicsit rosszul sikerült a labdalevétel, így korrigálnom kellett. Ezt követően éreztem, csak a hosszút tudom elrúgni – bejött” – fogalmazott a csatár, aki a kiállításáról azt mondta, valóban rálépett az újpesti játékos lábára, de a piros lap így is meglepett. A mérkőzés után azonban megbeszélték a játékvezetővel, vétlen szituáció volt.

Mint megírtuk, a csütörtök esti sorsoláson az NB II-es Vasast sodorta a paksiak útjába a szerencse. A találkozót április harmadikán rendezik az Illovszky Rudolf Stadionban.