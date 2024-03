Négy forduló van vissza a férfi NB I alapszakaszából, és az Atomerőmű SE jelenleg a kilencedik. Azaz nem áll felsőházi rájátszást érő helyen a piros-kék alakulat. Márpedig két sikertelen szezon után jó lenne bekerülni a körforgásba. Efelé tehetnek egy lépést a Bp. Honvéd elleni szombati bajnokin Sebastjan Krasovec tanítványai. Nem lesz könnyű dolguk Kovács Ákoséknak, mert a Honvéd jó formába lendült, legutóbbi két meccsét, az NKA Universitas Pécs és a Kometa Kaposvár ellen egyaránt megnyerte, s már ugyanolyan mutatóval áll, mint az ASE, s szintén a felsőházba igyekszik.

Ugyanakkor hazai pályán egy ilyen meccset bármi áron, de be kell húznia az Atomnak. Már csak azért is, hogy emlékezetes legyen a meccs előtti ünnep, amelynek során visszavonultatják a klub egykori ikonja, Mészáros Zalán 14-es számú mezét. A márciusban 50. születésnapját ünneplő egykori irányító-hátvéd a 2000/2001-es szezonban mutatkozott be először az atomvárosi csapatban, és egészen a 2011-es visszavonulásáig piros-kék mezben lépett pályára. Az „ASE Örökös Bajnoka” az egyetlen olyan volt Atomerőmű SE játékos, aki az aranykorban mind a négy bajnoki címből és kupagyőzelemből kivette a részét, csapatkapitányként nemcsak a pályán, de azon kívül is példát mutatott mindenki számára.

A mostaniak egyelőre nem tudtak a nyomába lépni, tavaly csak tizedikek lettek, két éve pedig csak a szezon utolsó meccsén dől el, hogy bennmaradnak az első osztályban (az azóta megújult Pécs esett ki akkor). Idén sem mennek valami zökkenőmentesen a dolgok, elég komoly hullámvasúton ül az ASE, amely ugyan Sebastjan Krasovec érkezése óta szebbik arcát mutatja, de még közel sem képes kiegyensúlyozott teljesítményre. Tökéletes példa erre a csapat debreceni meccse, amelyet 19 pontos félidei előnyről is el tudtak veszíteni, s majdnem ugyanígy jártak a zalaiak elleni hazai bajnokival is, amelyet 16 pontos előnyről épphogy csak meg tudtak nyerni (90–88).

Novemberben, idegenben 77–71-re sikerült legyőzni a Honvédot, s most is ez a cél.

„A Honvéd egy nagyon kellemetlen ellenfél, nem vár ránk könnyű mérkőzés – mondta Sebastjan Krasovec, a paksiak vezetőedzője. – A kaposváriak elleni bajnokin is a végsőkig küzdöttek, nem adták fel egyetlen pillanatra sem. Negyven perces koncentrációra és energikus játékra lesz szükségünk negyven percetn át. Fehérváron a második félidőben teljesen szétestünk, ez most nem fér bele. Az alapszakasz-bajnokság végeredménye szempontjából nagyon fontos lesz a találkozó, mi leszünk hazai pályán, mindenképpen ki kell ezt használnunk, és meg kell nyernünk a meccset” – zárta.

Tippmix Férfi NB I, a 23. fordulóban

Atomerőmű SE–Budapesti Honvéd

Paks, ASE-csarnok, szombat, 18 óra

Vezeti: Kapitány Gellért, Györfy Rúben, Kovács Nimród.

Tippmix Férfi NB I, az állás

1. Szombathely 22 20 2 2099–1658 0.95

2. Fehérvár 22 18 4 2066–1847 0.91

3. Szolnok 22 12 10 1793–1825 0.77

4. Debrecen 22 12 10 1681–1701 0.77

5. Körmend 22 11 11 1856–1877 0.75

6. Sopron 22 11 11 1724–1795 0.75

7. Zalaegerszeg 22 10 12 1884–1929 0.73

8. Kaposvár 22 9 13 1803–1888 0.70

9. Atomerőmű 22 9 13 1763–1874 0.70

10. Bp. Honvéd 22 9 13 1763–1874 0.70

11. NKA Pécs 22 9 13 1812–1856 0.70

12. Oroszlány 22 9 13 1827–1842 0.70

13. Szeged 22 8 14 1912–2002 0.68

14. Kecskemét 22 7 15 1746–1843 0.66