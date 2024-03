Tamási, Bonyhád és Szekszárd után szombaton Pakson is versenybe szálltak az izomkolosszusok február 24-én, szombaton a Nemzetközi Erős Emberek versenye, a Mogyi Protein Mix Kupa keretein belül.

– Rengeteg néző látogatott el az ESZI sportcsarnokába, ahol öt ország – Magyarország, Szlovákia, Szerbia, Lengyelország és Bosznia Hercegovina – sportolói hat versenyszámban ütköztek meg – tájékoztatta portálunkat ifjabb Fekete László.

Az élen a Szerbia-Bosznia Hercegovina alkotta csapat végzett, de Fekete László tanítványai is jól szerepeltek: a Szávics Balázs, Várszegi György, Horváth Norbert, Erős Gábor alkotta csapat végzett a második helyen.

A szervező elmondta kiválóan teljesített minden résztvevő: Kovács Péter, Krifkó Milán, Horváth József, Bakos Alex csapata, Lángos József, Boda András, Kovács Zsolt, Csizmadia Ferenc és a szlovákok csapata is.

A versenyszámok most is igazán látványosak voltak, a nézőket teljesen elkápráztatták a másfél mázsás kőgolyók emelésével és a tizenhat tonnás monstrumok, a kamionok húzásával. A kilencszeres világbajnok, ifjabb Fekete László kiemelte: nagyon örül annak, hogy egyre több fiatal csatlakozik hozzájuk, akik tisztán, doppingszerek nélkül akarnak és tudnak jól teljesíteni. Elmondása szerint a tanítványai is egyre több munkát ölnek az edzésekbe, aminek köszönhetően látványosan fejlődnek, így fokozatosan tervezi a versenyeken a súlyok emelését is. A verseny során a fent említetteken kívül 400 kilós traktorgumi forgatásban, személygépkocsi tartásában, több száz kilós súlyok cipelésében és súlyok fej fölé nyomásában mérkőztek meg.