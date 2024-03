Fogynak a mérkőzések az alapszakaszból. A férfiaknál még öt forduló van vissza, s az Atomerőmű SE jelenleg a hetedik – alighanem ezzel a helyezéssel két alsóházi szereplés után elégedettek lennének az utolsó forduló után is.

A férfi mezőnyben kéthetes szünet után indul útjára a labda, s az Atomerőmű SE-re most vár a legnehezebb feladat, ha az utolsó öt forduló programját nézzük. Az Alba Fehérvár hazai pályán mind a tíz meccsét megnyerte (!), így egy óriási bravúr kellene a piros-kékektől, akikre a szombati fellépésen kívül két idegenbeli és két hazai összecsapás vár még. A Honvéddal (március 9.) és a Kecskeméttel (március 30.) játszanak a Gesztenyés úton, a Szegeddel (március 16.) és az Oroszlánnyal (március 23.) idegenben csapnak össze.

A paksiak a válogatott Eb-selejtezőit megelőző fordulóban a zalaiak ellen győztek egy olyan meccsen, amelyen már 17 ponttal (!) is vezettek, de a végén így is izgulni kellett, hogy meglegyen a lélektanilag nagyon fontos siker (90–88). Az Alba némi meglepetésre 92–89-re kikapott Kaposváron, persze ez is belefért nekik, mert az már eldőlt, hogy a második helynél hátrébb nem végezhetnek, s előre sem léphetnek (meglepő lenne, ha a Falco az öt meccséből négyet elveszítene!), azaz igazából nekik ezek a meccsek már tét nélküliek.

Az Atom novemberben nagy meccset vívott a fehérváriakkal, akik 87–80-ra tudtak nyerni.

A paksiak kerete még mindig nem teljes, s a kiadott közleményük szerint idén már nem is lesz az. Mint beszámoltak róla, Eilingsfeld Jánosra ebben a szezonban nem számolhat a szakmai stáb, hogy Duda Sanadzéra és Gulyás Milánra sem.

Tippmix Férfi NB I, a 22. fordulóban.

Arconic Alba Fehérvár–Atomerőmű SE.

Székesfehérvár, szombat, 17 óra.

Vezeti: Tóth Cecília, Győrffy Pál Attila, Horváth Csongor Béla.

Tippmix Férfi NB I., az állás

1. Szombathely 21 20 1 2018–1573 0.98

2. Fehérvár 21 17 4 1961–1771 0.90

3. Szolnok 21 11 10 1723–1766 0.76

4. Debrecen 21 11 10 1596–1620 0.76

5. Sopron 21 11 10 1653–1699 0.76

6. Körmend 21 11 10 1777–1760 0.76

7. Atomerőmű 21 9 12 1687–1769 0.71

8. Zalaegerszeg 21 9 12 1788–1858 0.71

9. Bp. Honvéd 22 9 13 1762–1791 0.70

10. Kaposvár 22 9 13 1803–1888 0.70

11. NKA Pécs 21 8 13 1702–1782 0.69

12. Szeged 21 8 13 1838–1892 0.69

13. Oroszlány 21 8 13 1710–1763 0.69

14. Kecskemét 21 7 14 1687–1773 0.67