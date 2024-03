Rájár a rúd mostanában a paksiakra, akik Szappanos Péter után Vas Gábort is elveszítette. A fiatal, de már alapembernek számító védő az Újpest elleni Magyar Kupa nyolcaddöntőben (2–1) szenvedett orrtörést, helyét Szabó János vette át az MTK elleni vasárnapi bajnokin. Bognár György ezen kívül még öt helyen változtatott kezdőcsapatán a csütörtöki hosszabbításba torkollt kupatalálkozóhoz képest.

Simon Barnabás fontos pillanatokban védett nagyokat

Fotó: Koncz Márton

A frissítések ellenére az MTK kezdte jobban a mérkőzést, a másodosztályú Kozármisleny ellen 3–0-s győzelemmel negyeddöntőbe jutó fővárosiak első komoly helyzete Németh Krisztián nevéhez fűződött, de a korábbi válogatott támadó lövésébe Simon Barnabás tudott belepiszkálni, így a keresztlécen csattant a labda. Rögtön a szöglet után Nagy Zsombor próbálkozásánál pedig Szabó János mentet a gólvonal elől.

Ettől függetlenül nem szakította az istrángot egyik csapat sem, lassan csordogáltak a percek az első félidőben. Ezért is volt meglepő, hogy Bognár Györgynek kényszerűségből még a szünet előtt két helyen is változtatnia kellett, Windecker József és Mezei Szabolcs is a combját fájlalva kért cserét. Még szerencse, hogy Simon nem sérült meg, a fiatal kapus így nagy bravúrt bemutatva tudta a léc fölé tolni Bognár István távoli lövését.

Nem a Paksé voltak a játékrész utolsó percei, sőt igazán momentuma sem volt a negyvenöt perc során, így a középpályát megerősítve Skribek Alen helyét Kovács Krisztián vette át. Az MTK viszont tetszetősen játszott, nem látszott meg a kék-fehéreken, hogy nem olyan régen a Ferencvárostól 5–1-re, a Puskás Akadémiától pedig 6–1-re maradtak alul. A kihagyott helyzetek viszont a 72. percben visszaütött, Kovács jobb oldali beadásából Böde fejelt gólt, majd negyedórával később Szabó Bálint egyéni villanása után duplázott. Utóbbi volt a klubikon szezonbeli negyedik, pályafutása 147. NB I-es találata, utóbbi mutatóban

feljött Nikolics Nemanja mellé az örökranglista harminckettedik helyére.

Az atomvárosiak, akik ezzel mindegyik ellenfelét legyőzte már legalább egyszer az idei bajnokságban, idénybeli tizenötödik sikerét aratta és megőrizte első helyét a tabellán, ráadásul már most annyi pontot gyűjtöttek (49), amennyivel az előző idényt befejezték.

A következő fordulóban, vasárnap 13 órakor a Debrecent fogadják a Fehérvári úti stadionban.

OTP Bank Liga, 23. forduló

MTK Budapest–Paksi FC 0–2 (0–0)

Új Hidegkúti Nándor Stadion, 2483 néző. V.: Kárpály (Horváth R., Rózsa D.)

MTK Budapest: Demjén – Hej, Kádár, Nagy Zs. (Kocsis G., 82.) – Varju (Kovács M., 75.), Kosznovszky (Thiam, 67.), Kata M., Bognár I., Antonov – Németh K. (Stieber, 67.), Molnár R. (Jurina, 67.). Vezetőedző: Horváth Dávid

Paks: Simon B. – Lenzsér (Szélpál, 76.), Kinyik, Szabó J. – Osváth, Papp K., Windecker (Balogh B., 44.), Mezei (Böde, 44.), Szabó B. – Könyves (Haraszti, 67.), Skribek (Kovács K., a szünetben). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Böde (72., 87.)

Sárga lap: Hej (3.), Kata (56.), illetve Szabó J. (38.), Szabó B. (90+3.)