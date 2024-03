Az előző három mérkőzésük nem az elképzelésük szerint alakult a paksiaknak, akik idegenben kaptak ki az Alba Fehérvártól (76–105) és a Szegedtől (87–92), a kettő között pedig hazai pályán a Bp. Honvéddal szemben maradtak alul (63–78).

Most „élet-halál” találkozó következik számukra az Oroszlány otthonában, de ez helytálló a vendéglátó oldaláról is. A hazaiak ráadásul jó formában várják az összecsapást, hiszen az elmúlt hetekben a Szolnokot (99–81) és a Körmendet (117–79) is legyőzték.

A Lions szekerét elsősorban az amerikai Kyle Riddley húzza, az irányító 20 pontot, 3,7 lepattanót és 3,6 gólpasszt átlagolt eddig az alapszakaszban, a 24,09-es VAL-értékével a teljes NB I-es mezőny nyolcadik legmagasabb mutatójával rendelkezik.

A paksiaknak nem elég ma győzniük, hogy esélyük maradjon a felsőházra, az is kell, hogy a pécsiek Szolnokon, a körmendiek Szombathelyen kapjanak ki. Szóval a ASE-n igazából már csak az ima segít – de lehet, hogy az sem...

„Kisebb gondokkal küszködünk, igyekszünk ezeket leküzdeni. Az oroszlányiak nagyon jó formába lendültek, kemény ellenfél vár ránk. Igyekszünk meccsről meccsre fejlődni, reméljük ez a találkozó jobban sikerül, mint az előzőek” – mondta Sebastjan Krasovec, a paksiak vezetőedzője.

Tippmix Férfi NB I/A, 25. forduló.

MVM-OSE Lions–Atomerőmű SE.

Oroszlány, szombat, 18 óra.

V.: dr. Mészáros B., Farkas G., Fodor A.