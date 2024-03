Nagyon beleszaladt a késbe a Szekszárdi UFC és az FC Dunaföldvár is.

Előbbiek úgy kaptak ki 5–0-ra Iváncsán, hogy az első félidőben még 0–0-ra álltak a címvédő és most is listavezető Fejér vármegyeiekkel szemben. A fordulás után azonban ritmust váltottak a hazaiak, s végül ötnél álltak meg. Az UFC még a szezon első fordulójában, a Ferencváros második számú csapatától kapott ki 5–0-ra, s még Nagykanizsán kapott ötöt, ahol végül 5–2-re maradt alul. Nincs jó passzban a sárga-fekete alakulat, amely sorozatban a negyedik vereségét szenvedte el, s legközelebb a tabellán éppen ebben a fordulóban eléjük kerülő Dunaújváros ellen játszik. Azon a meccsen bármi is történjen, kötelező begyűjteni a három bajnoki pontot.

Hét veretlenül megvívott bajnoki után maradtak alul a földváriak, akik a szezon eddigi legsúlyosabb vereségét szenvedték el, miután 4–0-ra kaptak ki a Kaposvári Rákóczi vendégeként. Varga Balázs gárdája még a nyitókörben 4–1-re kapott ki Iváncsán, azóta senki sem tudott négy gólt lőni nekik – idáig... Nagy baj azért nincs, hiszen a többi eredmény kedvező alakulásának köszönhetően így is maradtak a negyedik helyen a Duna-partiak, akik jövő szombaton hazai pályán az ellen az Érdi VSE ellen javíthatnak, akiket idegenben is 4–1-re legyőztek.

NB III, Dél-Nyugati csoport, a 19. fordulóban

Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC 5–0 (0–0)

Iváncsa, v.: Szalai L. (Mohos M., Hegedüs-Baráth). Iváncsa: Varga Á. – Kasza B., Törőcsik (Vallejos, 76.), Barta B. (Durso, 76.), Bányai (Suszter, 82.), Kercsó, Kovács S., Kiatipisz, Aradi Cs., Székely (Horváth B., 57.), Madarász. Vezetőedző: Tóth András. Szekszárd: Pomozi – Kiszely, Fekete M., Ágics, Béla D. (Ulbert, 57.) – Csapó (Tokody, 57.), Gellér, Lékó (Arena Á., 74.), Budai D., Tóth D. (Kozma, 74.) – Járfás. Vezetőedző: Mészáros István. Gólszerzők: Kovács S. (54., 78.), Törőcsik (46.), Bányai (68.), Vallejos (83.).

Kaposvári Rákóczi–FC Dunaföldvár 4–0 (3–0)

Kaposvár, v.: Altorjay Á. (Nagy M., Burján I.). Kaposvár: Horváth F. – Mazzonetto A. (Mayer M., 72.), Heil, Babinszky (Bíró D., 67.), Hampuk (Pintér M., 72.), Szederkényi, Ekker (Rituper, 86.), Horváth B. (Mazzonetto N., 67.), Pusztai D., Harsányi, Gál. Vezetőedző: Székely Tibor. Dunaföldvár: Vukman – Berekali, Horváth A., Bartha, Dorogi (Kövesdi, a szünetben), Tóth Á. (Rabi, 71.), Molnár S., Gál Sz., Ladányi V., Görög (Keresztes B., 44.), Urbán (Tóth M., a szünetben). Vezetőedző: Varga Balázs. Gólszerzők: Hampuk (42., 51.), Ekker (9.), Babinszky (27.).