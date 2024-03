Egy utolsó pillanatokban beesett dupla miatt veszítette el a Sopron Basket elleni szombati rangadóját a Tarr KSC Szekszárd. Mint arról hírportálunkon is beszámoltunk, Jelena Brooks egy másodperccel (!) az utolsó dudaszó előtt dobta be a címvédő győzelmét jelentő kosarat. Djokics Zseljko szerint mindkét csapat beletett mindent a meccsbe, ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy az edzői utasításokat be kell tartani.

„Gratulálok mindkét csapatnak! Harcos meccs volt, mindkét csapat beletett mindent – összegezte a látottakat a szekszárdi szakember. – A Sopron két fontos ember nélkül játszott, de így is van sok jó játékosa, akik közül ki kell emelnem Jelenát, aki egy extra klasszis, és vitte a vállán a soproni csapatot. Kicsit sajnálom, hogy kikaptunk, két dolog miatt is. Rossz százalékkal dobtunk, nem jó vállalásokat tettünk, melyekből leindítottak minket. A másik, hogy az első időkérés után letámadást játszottunk egész pályán, de nem tudtunk labdát szerezni és a kért taktikai faultot sem ütöttük be. Ebből könnyű kosarat kaptunk a festékben. A végjátékban zónáról akartunk emberre váltani, és szükség esetén faultolni, de ott sem tettük meg, és kosarat kaptunk. Ez elszomorít, mert lehet hibázni, de a megbeszélt taktikai elemeket, edzői tanácsokat követni kell. Mindkét oldalon meg kell dicsérnem a szurkolókat is. Ahogy mindig, úgy ma is igazi kosárlabda ünnep volt a két csapat mérkőzése” – zárta Djokics Zseljko.

A hétvégén a Magyar Kupa négyes döntője miatt szünet lesz a bajnokságban, a szekszárdiak legközelebb március 23-án lépnek pályára, s az alapszakasz utolsó fordulójának meccsén a DVTK-t fogadják.