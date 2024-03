Ezt emelte ki Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője a szombat esti, 83–75-re megnyert összecsapást követő sajtótájékoztatón. A szakember hozzátette, ezzel a sikerrel a játékkal most ismerkedő gyerekeknek is példát mutattak. Krnjics Szárá, a KSC cente azt mondta, úgy jöttek ki a szünet után a pályára, hogy a maguk javára fogják fordítani a találkozót.

„Nagyon fontos, hogy a játékosok már ismerik egymást, ismerik a taktikát. Fontos koncentrálni az individuális dolgokra. Meccs elején hibáztunk sokat. Dúl Panka nagyon jól játszott, ott folytatta ahol Szekszárdon abbahagyta. Tudtuk jól, hogy minden játékos nagyon erős. Sokszor kaptunk kosár plusz fault kosarat. Ez olyan dolog, amit nagy koncentrációval lehet megállítani. Gratulálni szeretnék a saját csapatomnak is. Megint csináltunk újra egy szenzációs dolgot. Nagyon nehéz szezon van mögöttünk, sok problémával küzdünk egész évben” – mondta Djokics Zseljko.

„Büszke vagyok a játékosaimra. Boldog vagyok, hogy ami munkát beletettek egész szezonban, nem volt könnyű, visszajött nekik. Ez a siker a most kezdő gyerekeknek is példát mutat. A befektetett munka mindig visszajön idővel. Szeretnék gratulálni a TF csapatának is. Egy nagyon jó évet futnak. Magyarországnak van egy nagyon tehetséges edzője Hegedűs Péter személyében. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben sok sikert fog elérni. Ebben a párharcban is megmutatta, hogy mennyire fel tudja készíteni taktikailag a csapatát. Sok sikert kívánok nekik az ötödik helyért vívott harcban” – tette hozzá a szekszárdiak vezetőedzője.

„Gratulálok mindkét csapatnak. A mérkőzés elején szereztünk pár könnyű kosarat, de a hazaiak remek dobóformát mutatva magukhoz vették a játék irányítását és hét ponttal vezetni is tudtak a nagyszünetben. A második félidőre úgy jöttünk ki, hogy megfordítjuk a mérkőzést. A harmadik negyedben tíz pont alatt tartottuk a TF-et és át is vettük a vezetést, amit a mérkőzés végéig meg is tartottunk. Büszke vagyok a csapatomra” – összegzett Krnjics Szárá.

Az egyik fél második sikeréig tartó párharcot 2–0-ra nyerte meg a Tarr KSC, amely az elődöntőben a Serco UNI Győrrel csap össze. Az ezúttal is két győzelemig tartó párharc a kisalföldiek otthonában kezdődik.