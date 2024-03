A szenior korosztályban is kiváló sportolói vannak az Atlétikai Club Bonyhádnak – ezt most Noé Attila bizonyította, aki három aranyérmet is nyert a 2024. évi Szenior Fedettpályás Bajnokságon, a budapesti BOK Sportcsarnokban.

Noé Attila az M40-es korcsoportban állt rajthoz, ráadásul több távon is megmérette magát. A völgységi sportoló már a tavalyi országos bajnokságokon is bizonyított, hiszen akkor a fedettpályás bajnokságon 1500 m-en indult és szintén győzedelmeskedett, a szabadtéri korosztályos ob-n pedig 800 méteren volt egy második helyezése.

Most szombaton is kirobbanó formában versenyzett. Először 800 méteren állt rajthoz, ahol 2:16.60-as új egyéni csúccsal győzedelmeskedett! Fél órával később már a 400 méteres síkfutás rajtjánál állt, és 60.26 mp-es új egyéni rekorddal újabb aranyérmet szerzett! Majd bő fél óra múlva egy harmadik számban, 1500 méteren is elindult. És nem csak elindult, hanem meg is nyerte 4:47,69-cel, újabb egyéni csúccsal! Így háromszoros győztesként térhetett haza!

Tóth Attila az M50-es korcsoportban versenyzett, a nehézatléták között. Ő tavaly Magyarország Szenior Atlétikai Bajnokságán is dobogóra állhatott, akkor ezüstérmes volt súlylökésben. Most a harmadik helyet szerezte meg, 10,82 m-es dobásával, melyet második kísérletre ért el – számolt be a verseny bonyhádiakat érintő történéseiről a völgységi klub.