Az U16-os csapat március közepén egy hétig Belgiumban edzőtáborozott, Tubize-ban aztán két felkészülési mérkőzésre is sor került a tréningek között. A 2008-as születésű legjobbak között, Szalai László csapatában ott volt Galambos János, a Paksi FC futballistája is. A gólerős belső középpályás az első találkozót végigjátszotta, a másodikon pedig negyvenegy percet töltött a pályán a belgák ellen.

„Az első mérkőzésen nagy öröm volt számomra, hogy a kéztörésem után először ismét kezdőként számoltak velem a válogatottnál – emlékezett a fiatal tehetség a klub honlapján. – Úgy érzem, sikerült bizonyítanom, csapatszinten pedig jól játszottunk, csak a kapu előtt adódó lehetőségeinknél pontatlanok voltunk. A második találkozón a második félidőben kaptam lehetőséget. Ekkor már nyíltabb meccset játszottunk a belgákkal, és mondhatni, csak szerencsés gólokat szereztek. A hangulat most is kiváló volt, de erre sosem lehet panasz, egy nagyon összetartó brigádnak érzem ezt a csapatot. Célom, hogy a következő, Norvégia elleni találkozónkra is meghívót kapjak” – összegezte Galambos a belgiumi túrát.

Felkészülési mérkőzések

Belgium–Magyarország 2–0 (1–0)

Balogh T. Márk – Sánta Milán, Zoltai Levente (Kovács Dániel, 41.), Prettenhoffer Márton – Czinege Zsombor (Rab Bence, 63.), Kovács Noel, Zubor Ádám (Petrók Viktor, 58.), Milicz Péter – Mándity Márkó (Magyarics Erik, 58.), Galambos János, Miták Milán (Bősze Levente, 41.).

Balogh T. Márk – Sánta Milán, Lakatos Martin, Prettenhoffer Márton – Nyikos Botond (Rab Bence, 55.), Kovács Noel (Zubor Ádám, 46.), Petrók Viktor, Milicz Péter (Kovács Dániel, 41.) – Bősze Levente, Magyarics Erik (Galambos János, 41.) – Gólik Benjámin (Mándity Márkó, 64.).