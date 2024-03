Igazi alsóházi rangadó lesz ez, amelyen azért fog harcolni a paksi egylet, hogy ne az utolsó helyen fejezze be a küzdelmeket. Nem lenne baj a Kecskemét mellett a Kaposvárt is megelőzni (a somogyiak hazai pályán a harmadik helyért küzdő Szolnoki Olajbányásszal játszanak), mert akkor legalább három ponttal tudna nekivágni a playout-küzdelmeinek az Atomerőmű (az utolsó egy pontot kap, az utolsó előtti kettőt, a kilencedik hatot, ahogy azt az utóbbi években megszokhattuk).

Sajnos a négyszeres bajnok paksiak ismét arra vannak kárhoztatva, hogy a bennmaradásért harcoljanak – immáron harmadik éve okoz csalódást szurkolóinak a kétezres évek elejének legjobb magyar csapata.

Persze kár a múlton rágódni, az már elmúlott, most azért kell harcolni, hogy legyen esély egy szebb jövőre. Ebben bíznak a drukkerek is, akik a közösségi oldalon alaposan kiosztották a játékosokat és a vezetőket – most szombaton elsősorban a szurkolók csalódottságát kellene egyhíteni egy meggyőző sikerrel.

Hogy az összejön-e, nem tudjuk, mindenesetre a decemberi vereségért is jó lenne visszavágni. Kecskeméten nagyon simán, 92–75-re kapott ki az Atom, amelynek akkor esélye sem volt a sikerre.

Ha most sikerülne nyerni az alföldiek ellen, akkor legalább a hazai mérlegét (6 győzelem, 6 vereség) pozitívvá tudná tenni az ASE – legalább ez gyógyír lenne a csalódást okozó szereplésre.

Tippmix Férfi NB I, a 26. fordulóban.

Atomerőmű SE– Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét.

Paks, ASE sportcsarnok, Gesztenyés utca, szombat 18 óra.

Vezeti: Makrai Márton, Minár László Balázs, Jankovics Viktor Zsolt.

Tippmix Férfi NB I., az állás

1. Szombathely 25 22 3 2363–1876 0.94

2. Fehérvár 25 20 5 2351–2112 0.90

3. Szolnok 25 14 11 2026–2062 0.78

4. Zalaegerszeg 25 13 12 2136–2148 0.76

5. Debrecen 25 12 13 1886–1943 0.74

6. Sopron 25 12 13 1983–2065 0.74

7. NKA Pécs 25 11 14 2061–2090 0.72

8. Kömend 25 11 14 2065–2139 0.72

9. Oroszlány 25 11 14 2104–2105 0.72

10. Bp. Honvéd 25 11 14 1982–1995 0.72

11. Szeged 25 11 14 2195–2262 0.72

12. Kecskemét 25 9 16 2006–2089 0.68

13. Kaposvár 25 9 16 2053–2183 0.68

14. Atomerőmű 25 9 16 1986–2128 0.68