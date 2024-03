Az őszi kvalifikációs bajnokságban nyolc év után csapott össze egymással a Kisdorog és a Tevel, amin előbbi gárda harmincnégy (!) esztendő és zsinórban elveszített hat bajnoki után győzte le idegenben riválisát (3–2). Hazai pályán viszont tovább várat magára az újabb siker, amit vasárnap zsebelhet be Nagy Péter együttese. Könnyű dolguk azonban nem lesz, hiszen közel egy kezdőcsapatnyi játékos sérült, igaz, a teveliek játékoskerete sem tartozik a bővebbek közé.

A Fadd a nyitófordulóban vészkapussal győzött Bonyhád-Börzsönyben, egy hét pihenő után a tengeliciek ellen szerezheti meg második sikerét. A vendégek ugyancsak jó formában vannak, és már csak azért is bizakodhatnak Borza Patrikék, mert ősszel hazai pályán 3–1-re legyőzték riválisukat.

Tolnán is két veretlen együttes mérkőzik meg egymással, ahol a hazaiak első győzelmük mellett első góljukra is hajtanak. Ha csak az összevont bajnokságból indulunk ki, erre minden esélyük megvan, hiszen szeptemberben 6–0-ra ütötték ki idegenben az aparhantiakat. Azóta Minker Endre visszatért a csapat kispadjára, és ha bele is szaladtak ősszel néhány nagy vereségekbe (Bölcske 1–12, Bátaszék 2–8, Bonyhád 1–9), a másodosztályt jól kezdték vele Müller Márióék.

Tolna Vármegyei II. osztály, a 3. forduló menetrendje

Március 23., szombat: Faddi SE–Tengelici SE 15, Tolna VFC–Aparhanti SE 15 óra

Március 24., vasárnap: Kisdorogi FC–Teveli Medosz SE 15 óra

Szabadnapos: Bonyhád-Börzsöny SE

A bajnokság állása