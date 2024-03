A klub csütörtöki közleménye szerint a csapat irányítását vezetőedzőként Balogh Pál látja el, Pintér Csaba asszisztens edzőként, míg Pleskó László kapus edzőként segíti munkáját. Kis Károly december 19-én vette át az együttes irányítását, de egyszer sem nyert a csapattal, kilenc meccsen három döntetlen és hat vereség volt a mérlege. A Tiszakécske jelenleg az utolsó előtti helyen áll a 18 csapatos NB II-ben.

Kis Károly – aki dolgozott Szolnokon, a Vasasnál és Ajkán is – legjobb edzői időszakát a Paksi FC-nél töltötte. Az atomvárosiakkal a 2010/2011-es bajnoki szezonban ezüstérmes lett az NB I-es bajnokságban, megnyerte a csapattal a Ligakupát, és a klubtörténet első nemzetközi szereplése alkalmával is ő ült a kispadon. A Paks az Európa-ligában az andorrai Santa Colomát és a norvég Tromsőt is búcsúztatta, mielőtt a skót Hearts ellen elbúcsúzott a sorozat további küzdelmeitől.