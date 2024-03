Kosárlabda 1 órája

Harsányi Mária: „Örülök, hogy ilyen sokakban mély nyomot hagyott a munkám”

Harsányi Máriáról, a szekszárdi leány kosarasok legendás utánpótlásedzőjéről nemrég egész estés dokumentumfilmet mutattak be. Ennek apropóján beszélgetett az Utánpótlássport stábja a rutinos trénerrel, aki manapság is töretlen lendülettel végzi nevelőmunkáját; jelenleg egyszerre irányítja a KSC Szekszárd U16-os és U14-es leánycsapatát is.

A szekszárdi immár évtizedek óta a hazai leány kosárlabda-utánpótlás egyik legfontosabb nevelőműhelye. A sikerek egyik legfőbb letéteményese edzőként nem más, mint Harsányi Mária, aki számos korosztályos bajnoki címet szerzett a KSC Szekszárd csapataival, továbbá jó néhány utánpótlás-, illetve több felnőttválogatott játékost is kinevelt. Az MKOSZ-életműdíjas tréner eredményes pályafutását ráadásul a közelmúltban egész estés dokumentumfilmen is megörökítettek. A februári bemutatóra több mint kétszázan voltak kíváncsiak a helyszínen, majd az első vetítést követően nem sokkal később online is megtekinthetővé vált a film. „Kindl Gábor producer két éven készítette a filmet, ugyanakkor végső formájában én csak a hivatalos bemutató alkalmával láttam az alkotást, ugyanis az előkészületi munkákba elsősorban a gyerekeim, Szabó Noémi és Szabó Gergő lett bevonva – kezdte Harsányi Mária az Utánpótlássportnak. – Persze előzetesen voltak sejtéseim, hogy valószínűleg kik fognak szerepelni a filmben, viszont azt nem gondoltam volna, hogy végül ilyen sokan, összesen huszonkilencen fognak megszólalni. Teljesen ledöbbentem, mikor szembesültem vele, nagyon meghatódtam a rengeteg dicsérő szó hallatán. Örömteli volt hallani, hogy ilyen sokakban mély nyomot hagyott a közös munkánk, és mostanáig jó szívvel gondolnak rám.” A teljes cikket ide kattintva tudja elolvasni!

