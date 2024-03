Férfi NB II, E-csoport, 14. forduló

Pécsi VSE–Hőgyészi SC 30–34 (11–14)

Komló, 69 néző. V.: Bán-Farkas, Székely. Hőgyész: Hudra – TEIMEL 4, VALD 4, Vojkovics Gy., GADÁNYI 3, VOJKOVICS I. 4, SZAKCSI 6. Csere: Szente, Farkas G. (kapusok), SZŰCS 7 (4), Szabó T., Bujtás 1, CSESZKÓ 5. Edző: Héger Zsolt

Kiállítások: 10, illetve 6 perc.

Hétméteresek: 2/0, illetve 5/4.

Az alapszakasz utolsó fordulójában a második helynek megtartásáért léptek pályára Komlón a hőgyésziek, akik Mikita Bencére és Pencs Barnabásra betegség, Széles Álmosra és Pap Ádámra sérülés miatt nem számíthattak. Így is ők voltak a mérkőzés esélyesei, amit, amikor igazán kellett, meg is mutattak. Az első negyedóra váltott vezetéssel zárult, majd 8–8 után öt góllal megléptek a vendégek, és ezt a félidő végéig megőrizték. Sok helyzetet dolgozott ki Héger Zsolt csapata, de pontatlan befejezések, technikai hibák és eladott labdák következtében a második játékrész elején egy gólra feljött a PVSE (15–16). Ilyen különbséggel fordultak rá a felek az utolsó húsz percre, amit egy 6–2-es sorozattal kezdett meg a Hőgyész, és ezt a találkozó végéig meg is őrzött.

Héger Zsolt: – Felültünk egy hullámvasútra, és a végén mosolyogva kiszálltunk. Ezúttal ez is elég volt a két pontra.

A Hőgyész második helyen végzett az alapszakaszban, és nyolc pontot visz magával a felsőházba, ahol majd a Százhalombattával, a Csepellel, az Érddel és a Tököllel játszik oda-vissza. Az első fordulóban, március 23-án 18 órakor a nyolcasban két ponttal sereghajtó Tököl vendégeként lép pályára a harmadik helyezett HSC.