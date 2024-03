Hivatalosan is eldőlt, hogy június 30-ig biztosan marad Szekszárdon a Tarr KSC, erről a klub ügyvezető elnöke számolt be az együttes honlapján. Szabó Gergő úgy fogalmazott, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőtestületének határozata alapján a felnőtt csapat 2024. június 30-ig jogosult a városi támogatás keretében a sportcsarnokot továbbra is használni.

A szezon végéig biztosított a Tarr KSC szekszárdi szereplése

Fotó: Koncz Márton

Egyben köszöntet mondott az ügyben az eddig is őket támogató önkormányzati képviselőknek és mindazoknak a további képviselőknek, akik ebben a helyzetben a korábbi álláspontjukat megváltoztatták. Továbbá Bonyhád Város képviselő-testületének – külön kiemelten is Filóné Ferencz Ibolya polgármester asszonynak –, valamint az MVM Paksi Atomerőmű vezérigazgatójának, Horváth Péter Jánosnak és Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgatónak a nyitottságra, hogy szükség esetén Bonyhádon vagy Pakson játsszák a mérkőzéseinket térítésmentesen.

A szekszárdi kosárcsapat még a magyar bajnokságban van versenyben az éremért, és mint Szabó Gergő fogalmazott, jelen körülmények között kizárólag erre fókuszálnak. Djokics Zseljko együttese szombaton 18 órakor, az alapszakasz utolsó fordulójában a listavezető DVTK Hun-Therm együttesét fogadja, győzelem esetén megszerzi a harmadik helyet, ami negyeddöntőben pályaelőnyt jelent.