A Vrnjacka Banjában zajló nemzetközi tornán öt nap alatt négy mérkőzése lesz a magyar válogatottnak, amely a csütörtöki nyitónapon végig nagy fölényben játszva, többek között a tolna-mözsi Kiss Gréta találatával 6–2-re múlta felül a házigazda szerbeket.

A tolna-mözsi Kiss Gréta (8) a szerbek ellen szerzett gólt

Forrás: Tolna-Mözsi FSE Facebook oldala

A fiatal mellett Deczki Vanda és Folk Zsuzsanna képviselte az NB I-ben harmadik helyen álló csapatot, de pályára lépett a szintén saját nevelésű, de jelenleg a TFSE-t erősítő Fábián Rebeka és Varga Adél is. Utóbbi kettőhöz, valamint Folkhoz és Kisshez csatlakozott a szlovákok elleni mérkőzésre a szintén tolnai Wiesner Dalma. Északi szomszédunk ellen is dominált Frank Tamás együttese, amely végül megérdemelt 3–1-es győzelmet aratott, számolt be róla az mlsz.hu.