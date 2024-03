A teveliek öt téli szerzeményei közül négyen is játszottak korábban a Bonyhád-Börzsönyben, így László Levente, Loósz Róbert, Máté Norbert és Mathész Dániel is korábbi sikerei színhelyére látogat vissza. Így van ezzel Hosnyánszki Zsolt is, aki edzőként három bajnoki címet szerzett a börzsönyiekkel. A két csapat ősszel ugyanebben a leosztásban izgalmas meccset játszott egymással, akkor a Tevel egygólos hátrányból ötöt lőtt zsinórban, s nyert 5–3-ra.

A kisdorogiak legutóbb közel két éve múlták felül az Aparhantot, akkor szintén idegenben 3–0-ra győztek. Az összevont bajnokságban Minker Endre együttese mindössze egy győzelmet jegyzett, az viszont éppen a Kisdorog ellen volt hazai pályán (4–1).

Öt góllal és lendületes támadójátékkal nyitott múlt héten a Tengelic, amelyre most a dobogóra, de akár a bajnoki címre is esélyes Tolna vár. A két csapat őszi mérkőzését Bucher Barnabásék nyerték 4–2-re otthon.

Vármegyei II. osztály, a 2. fordulóban. Március 17., vasárnap: Aparhanti SE–Kisdorogi FC, Tengelici SE–Tolna VFC, Bonyhád-Börzsöny SE–Teveli Medosz SE 15 óra. Szabadnapos: a Faddi SE.

Vármegyei II. osztály, az állás

1. Tengelic 1 1 0 0 5–2 3

2. Fadd 1 1 0 0 1–0 3

3. Aparhant 1 0 1 0 2–2 1

4. Tevel 1 0 1 0 2–2 1

5. Tolna 0 0 0 0 0–0 0

6. B.-Börzsöny 1 0 0 1 0–1 0

7. Kisdorog 1 0 0 1 2–5 0