Három vesztes mérkőzés után szerzett három pontot a Szekszárdi UFC, amely egy hete 2–0-ra nyert a dunaújvárosiak ellen. Mészáros István csapatának úgy kellett a győzelem, mint egy falat kenyér, amelyből a folytatásra önbizalmat meríthetnek a sárga-feketék.

Kell is az önbizalom, mert a következő fordulókban sorra jönnek a hatpontos kiesési rangadók az UFC számára. Most vasárnap a két ponttal jobban álló mohácsiakhoz utaznak Budai Dávidék, akik egy esetleges sikerrel több helyet léphetnének előre a tabellán.

A baranyaiak nyolc mérkőzés óta nyeretlenek (két döntetlen és hat vereség a mérlegük az etapban), legutóbb tavaly októberben a fehérváriak második számú csapata ellen tudtak győzni (3–0). Az idénybeli öt sikerük közül az egyiket szeptemberben, éppen Szekszárdon jegyezték (1–2), amiért mindenképpen szeretnének revansot venni a Mészáros-fiúk.

Az a siker azért is fájdalmas, mert az egyik mohácsi gólt az előző idényben még az UFC-ben játszó Csernik Zsombor szerezte, ráadásul a Szekszárdon pallérozódott Horog Ádám is a vendégek színeiben ünnepelhetett. Utóbbi tavasszal már két gólt is lőtt, rá mindenképpen oda kell figyelni, ahogy a házi gólkirályra, Bohata Ádámra is.

Mindenesetre, ha azzal a hozzáállással és alázattal futballoznak a szekszárdiak, ami az újvárosiak elleni múlt vasárnapi bajnoki meccsen jellemezte őket, és ismét lesz egy vezérük a pályán, akkor Mohácsról is győztesen térhetnek haza a sárga-feketék.

– Nagyon kellett a dunaújvárosiak elleni győzelem, jót tett a csapat önbizalmának a megszerzett három pont – mondta az újvárosiak ellen remek gólt szerző Arena Ármin, aki három védőt és a kapust is kicselezte, mielőtt a léc alá lőtt. – Vasárnap innen szeretnénk folytatni, mert egy újabb nagyon fontos bajnoki vár ránk. Mindenkinek oda kell tennie magát Mohácson, hogy meglegyen a siker, elmozduljunk végre felfelé a tabellán és erőt merítsünk a szezon folytatására – tette hozzá a csapatkapitány, aki idénybeli ötödik gólját szerezte, s ezzel első a klub házi góllövőlistáján.

NB III., Dél-Nyugati csoport, a 21. fordulóban.

Mohácsi TE 1888–Szekszárdi UFC (V: Virág A.),

Iváncsa KSE–Bonyhád-Majos 14 (V: Görög M.),

Szentlőrinc–FC Dunaföldvár 14 (V: Szalai L.),

Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC II 14 (V: Maml Z.).

NB III., Dél-Nyugati csoport, az állás

1. Iváncsa 20 17 1 2 54-15 52

2. Szentlőrinc 20 16 4 0 54-12 52

3. Dunaföldvár 20 12 3 5 40-24 39

4. Nagykanizsa 20 11 4 5 51-29 37

5. Kaposvár 20 10 7 3 37-19 37

6. Ferencváros II 20 11 2 7 32-18 35

7. MTK Bp. II. 20 7 6 7 32-32 27

8. Paksi FC II 20 8 1 11 44-46 25

9. Majos 20 7 2 11 21-35 23

10. Érd 20 6 4 10 29-46 22

11. Gárdony 20 5 4 11 35-52 19

12. Mohács 20 5 3 12 22-35 18

13. Fehérvár II 20 5 3 12 26-45 18

14. PTE-PEAC 20 4 5 11 13-32 17

15. Szekszárd 20 4 4 12 18-40 16

16. Dunaújváros 20 3 5 12 18-46 14