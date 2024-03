Hegedűs Péter, a vendégek mestere sokszor pillantott fel az eredményjelzőre – szíve szerint ő már az első negyed után lefújta volna a meccset. Két ponttal járt előrébb ekkor a vendégcsapat, alaposan fel volt adva a lecke. Persze egy meccs nem egy negyed után dől el, s nem is kettő alatt. Mert bár egy kicsit emelte a tempót a KSC, a TFSE nem lassított ekkor sem, felvették a kesztyűt. Az biztos, hogy a közönség jól szórakozott, soha rosszabb félidőt nem kívánunk magunknak mi sem.

A fordulás után Kathryn Westbeld egy triplával adta meg az alaphangot, majd Mányoky Réka tett rá még egyet – rá is zendített a B-közép, mert ők is érezték, hogy most lehet megfogni a riválist. De még nem lehetett, mert mindig jött a válasz – a záró felvonás előtt csupán kettővel állt jobban a Szekszárd. Az utolsó KSC-rohamhoz Horváth Bernadett két triplája adta meg az alaphangot, majd jött Miklós Melinda, aki egy duplával és egy hármassal jelentkezett, végül Boros Júlia tett rá egy távolit. Hat és fél perccel a vége előtt nyolccal (78–70) vezetett a Szekszárd, de még így is maradt izgalom.

Végül csak meglett a siker – az első lépést megtette a KSC a négybe jutás felé.

Tippmix Női NB I, negyeddöntő, 1. mérkőzés

Tarr KSC Szekszárd–TFSE-MTK 88–82 (21–23, 25–23, 18–16, 24–20)

Szekszárd, 800 néző. V: Kapitány, Györfy, Szilágyi

Szekszárd: HORVÁTH BERNADETT 15/9, Mányoky 4/3, MIKLÓS M. 14/6, Westbeld 15/3, MONROE 20. Csere: Boros J. 5/3, SZTANACSEV 11/9, Krnjics 2, Theodoreán 2, Bernáth. Vezetőedző: Djokics Zseljko

TFSE: DÚL P. 28/15, Pusztai 4, Szabó F. 9/6, CARTER 13/3, Németh A. 2. Csere: CZINANO 14, Burján 3/3, Dúl T. 9/9, Baa, Király A.

Edző: Hegedűs Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–7. 7. p.: 11–15. 9. p.: 18–19. 13. p.: 30–27. 17. p.: 39–37. 19. p.: 41–44. 22. p: 52–48. 27. p.: 56–54. 30. p.: 64–62. 32. p.: 69–70. 34. p.: 78–70. 38. p.: 84–74.