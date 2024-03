Karszt József, a Paksi FC technikai vezetője nem mindennapi számhoz ért! Jozsó bá – ahogy mindenki ismeri – a 2023/24-es bajnoki szezon huszonkettedik fordulójában, Kisvárdán (0–1) ült hétszázadik alkalommal a zöld-fehér alakulat kispadján. A hatalmas szám ötvenhat NB III-as, nyolcvankilenc NB II-es, valamint ötszázötvenöt NB I-es bajnokiból tevődik össze. Ha a bajnokik mellé odatesszük, a megannyi hazai kupameccset, a nemzetközi fellépéseket, akkor ez az szám már közelít is talán az 1000-hez!

„2001. augusztus 11-én a Bóly-PAKSI SE mérkőzést rendeztek, ahol 4–1-re kikaptunk, pedig nálunk volt az előny, vezetőedzőnk Klement István volt, gólszerzőnk Prantner Attila”– idézte fel az első meccset a klub honlapján a technikai vezető. – Hobbinak indult, komoly foglalkozás lett belőle, hiszen egészen a kezdetektől rendre olyan csapatunk van, akikhez az ember nap mint nap szeretettel megy be az öltözőbe. Úgy érzem, a srácok és az edzők is elfogadnak, legyen szó a jelenről, vagy akár az első évekről. Mindenkivel a lehető legjobb viszony kialakítására törekedtem és törekszem. Rengeteg sportbarátot szereztem és nagyszerű labdarúgókat, kiváló embereket, kollégákat ismerhettem meg az immáron több mint két évtized alatt, továbbá kellemes élményként élem meg a városi és megyei elismeréseket is, amikben részesülhettem” – mondta az oldalnak.

„Az első csapatunkban eddig kettőszáztizennyolc labdarúgónk lépett pályára, és tizenegy edzővel dolgoztam együtt mióta technikai vezető vagyok” – tett hozzá még egy elképesztő adatsort az ünnepelt, aki 2016-ban a Paks Város Sportjáért kitüntetést, 2018-ban pedig a Lussonium díjat is átvehette munkája elismeréseként.

„Ez egy olyan szám, amit igencsak nehéz lesz felülmúlni bárkinek, bárhol, bármikor is. Elképesztő! – ezt mondta Éger László, a Paksi FC egykori kapitánya, aki ma is a klub vezetésében dolgozik. – Még gyerekként a betonpályán játszottunk, Jozsó báék már akkor néztek minket, aztán akármerre sodort az élet, mindig büszke volt rám. Sosem fogom elfelejteni, mikor a Debrecennel először Paksra jöttünk, a buszról leszállva elsőként ölelt meg. Különleges kapcsolatunk van, bármit meg tudunk beszélni egymással. Egyenessége mellett a precizitása is igazán példaértékű, egy élő lexikon. Követ mindenkit, és ápolja a kapcsolatokat, építi a hagyományokat. Felülmúlhatatlan dolgokat visz véghez. Azt mondják, nincs pótolhatatlan ember. Szerintem Ő az!” – fogalmazott Éger László.

„Jozsó bának már régóta mondom, addig nem mehet nyugdíjba, míg én is futballozom, így egészen biztos, fog még párat gyűjtögetni ehhez a számhoz – így Böde Dániel, a paksiak leghíresebb futballistája. – Hihetetlen gyorsan elrepült ez a több mint húsz év, és a mai napig minden egyes mérkőzésünket megbeszéljük, sőt, nemcsak a mérkőzéseinket… Szinte apa-fia kapcsolat a miénk, ez a megfogalmazás pedig mindent elmond. További sok-sok egészséget kívánok számára!” – tette hozzá Böde, aki hétvégén egy MTK elleni duplával köszöntötte a jubiláló klubvezetőt.