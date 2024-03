Sorozatban harmadszor marad le a felsőházba jutásról az Atomerőmű SE NB I-es férficsapata. Sebastjan Krasovec együttesének amúgy is csak halovány esélye volt arra, hogy ott lehessen a playoffban, de azzal, hogy kikapott Oroszlányban (is), ez az esély is odalett.

Megint csalódást okozott az Atomerőmű SE a szurkolóinak. Pedig az idény előtt mindenki bizakodó volt, s nyíltan ki lett mondva, hogy a legjobbak között kell lennie a piros-kék alakulatnak. Ehhez képest megint marad az alsóház, és a harc a bennmaradásért.

Igazából nem is volt esély a győzelemre, hiába tért vissza a pályára Eilingsfeld János, ezen a csapaton ő sem segíthetett, Sajnos, a paksi egylet teljesen szétesett az utóbbi találkozókon, Sebastjan Krasovec sem tudta igazán összekapni a Csirke Ferenc által örökül hagyott gárdát. Hiába cserélte le az össze légiósát az Atom, akik jöttek – tisztelet a kivételnek – semmivel sem jobbak, mint akik mentek. A szlovén szakember nyilatkozatai, miszerint nincs minden rendben a csapatnál, sem ígértek sok jót – tulajdonképpen azt kaptuk, amit ebben a helyzetben várni lehetett.

Szomorú, hogy milyen mélyre süllyedt a négyszeres magyar bajnok, négyszeres hazai kupagyőztes, amelynek megint a bennmaradásért kell kaparnia. Kíváncsian várjuk, hogy milyen következményekkel fog járni ez a produktum, mert a balhét valakinek el kell vinnie.

Az Atomerőmű SE szégyenszemre az utolsó helyre csúszott vissza a bajnoki tabellán. Az, hogy jövő szombaton a Kecskemétet fogadja az ASE az alapszakasz záró meccsén, ebben a helyzetben sok mindenkit nem érdekel...

Tippmix Férfi NB I, a 25. fordulóban

MVM-OSE Lions–Atomerőmű SE 84–73 (21–20, 18–13, 23–19, 22–21).

Oroszlány, v.: dr. Mészáros B., Farkas G., Fodor A. MVM-OSE Lions: Ruják 13/3, Gholston 28/9, Balsay 4, Stevenson 12, Polutak 6. Csere: K. Thomas 19/3, Illés 2, Werner, Szabadfi. Atomerőmű SE: Ihring 17/3, Kucsora 8/6, Géringer 5/3, Nicholson 14, Knowles 11. Csere: Eilingsfeld 5, Radics, Wooten 4, Dorogi 2, Kovács Á. 7/3.