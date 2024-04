Az előző idényben még paksi mezben futballozó Sajbán Máté nagy szívességet tett egykori klubjának azzal, hogy a Zalaegerszeg otthon a forduló péntek esti nyitómérkőzésén 1–0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát. Vereségükkel a negyedik felcsútiak nem tudták csökkenteni négypontos hátrányukat az atomvárosiakkal szemben.

Bognár György azok után, hogy a legutóbbi öt bajnokiját elveszítette a csapat, visszanyúlt az alapokhoz, vagyis egy igazi ékkel, jelen esetben Böde Dániellel kezdett. A 470. NB I-es mérkőzését játszó csatárt a levegőben és a földön is keresték a társak, ő pedig megtartotta és jól osztogatta a labdákat. A 14. percben például a tizenhatoson belül fejelt Szabó Jánosnak, aki egy igazítás után bombázott a léc alá. Ahogy a Kisvárda elleni keddi kupaelődöntőt, most is megnyomta az első húsz percet a Paks, és a folytatásban is több helyzetet dolgozott ki, a már biztos kieső és több fiatalnak bizalmat szavazó mezőkövesdiek csak Szalai József és Molnár Gábor távoli lövésénél jelezték, hogy ott vannak a pályán.

A második félidőben negyedóráig nem történt semmi lényeges, aztán két perc alatt két gólt is láthatott a talán az elmúlt hetek eredményei miatt megcsappant szurkolótábor. Előbb Könyves Norbert a tizenegyes pontról lőtte be szezonbeli tizenegyedik gólját (de dicséret illeti a labdát az alapvonalnál megmentő Vécsei Bálintot), a második oldalon pedig Szappanos Péter ugyan védte a vendégek legelső kapura tartó lövését, a kipattanónál viszont esélye sem volt Szalai József lövésénél.

Milan Milanovics cseréi és a játék képe arról árulkodott, hogy az egyik pontot haza akarja vinni a Mezőkövesd. Az ápolások és a további frissítések a ritmust vesztett Paksnak kedvezett, amely a hullámvölgyet átvészelve öt perccel a rendes játékidő vége előtt lezárhatta volna a mérkőzés, de Hahn János alapvonalról tekert labdáját Tóth Barna a kapu torkából a kapufa tövére fejelte.

Bognár György együttese március 3-a után örülhetett győzelemnek a bajnokságban, ezzel három fordulóval a vége előtt hét pontra növelte előnyét a negyedik Puskás Akadémiával szemben.

OTP Bank Liga, 30. forduló

Paksi FC–Mezőkövesd Zsóry FC 2–1 (0–1)

Paks, 2034 néző. V.: Káprály (Szert, Rózsa D.)

Paks: Szappanos – Lenzsér (Vas, 80.), Kinyik, Szabó J. – Osváth, Papp K., Windecker, Haraszti (Silye, 70), Szabó B. (Vécsei, 56.) – Könyves (Tóth B., 80.), Böde (Hahn, 56.). Vezetőedző: Bognár György

Mezőkövesd: Kovácsik – Kojnok (Pillár, a szünetben), Szivacski, Beriashvili, Vajda S. – Szolgai, Nagy G. (Drazsics, 66.) – Molnár G. (Szilágyi Sz., 79.), Cseke (Bőle, 70.), Cseri (Karnitski, 70.) – Szalai J. Vezetőedző: Milan Milanovics

Gólszerző: Szabó J. (14.), Könyves (60.), illetve Szalai J. (62.)

Sárga lap: Könyves (8.), Windecker (55.), Kinyik (89.), Tóth B. (95.), illetve Cseke (63.), Bőle (78.)