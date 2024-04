A szekszárdiak ősszel, hazai pályán is 2–2-re végeztek a zöldekkel, s most is ugyanilyen végeredménnyel zárult a két csapat bajnokija. Az első félidő a szekszárdiaknak sikerült jobban, akik Kágyi Kíra találatával korán vezetést szereztek, a kiegyenlített másodikban pedig Brianna Taylor révén másodszor is előnybe kerültek, de a hazaiak a 93. percben kiegyenlítettek.

Simple Női Liga, a 20. fordulóban

Haladás Viktória–Szekszárdi WFC 2–2 (0–1). Szombathely, v.: Kalydy D. (Farkas G., Tóth Cs.). Haladás: Dobó-Nagy – Kránicz (Gravencz, a szünetben), Kis A. (Kiss-Lantos, 84.), Urbán, Kovács V., Pintér T., Vladulescu, Csáki, Balogh H. (Nagy D., 19.), Németh A., Németh M. (Csizmadia, 62.). Vezetőedző: Hérincsné Markó Edina. Szekszárd: Török – Schell, Acsádi, Jáhn, Zahárn(Kágyi Á., 80.) – Kovács Zs., Vári (Sereg, 90.), Kiss G. – Kágyi K., Taylor, Nagy-Cseke V. Vezetőedző: Micskó Márk. Gólszerzők: Nagy D. (62.), Kiss-Lantos (93.), illetve Kágyi K. (7.), Taylor (88.).

Az 5 győzelemmel, 5 döntetlennel és 10 vereséggel a tabella 9. helyén álló szekszárdiaknak még két mérkőzésük van vissza: május 4-én az FTC-Telekomot fogadják, május 11-én pedig az ETO FC Győr vendégei lesznek.