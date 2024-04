Ezt mondta Finta Viktor a Tolnai Népújság és a TEOL.hu főszerkesztője, mielőtt Berlinger Attila, a Fidesz-KDNP szekszárdi polgármesterjelöltje társaságában átadta a 2023-as év legjobb csapatainak, valamint a legjobb sportolóinak járó díjakat. Hatalmas sikere volt idén is az internetes oldalon lezajlott szavazásnak, a jelöltekre több ezer voks érkezett. Ezúttal is négy kategóriában kerestük az év legjobbjait, a nők és férfiak egyéniben és csapatban is megmérettek. Mindegyik kategóriában öt-öt jelölt indult, közülük kerültek ki a győztesek, a legjobbak, akik elnyerték az olvasók, a közönség szimpátiáját.

A legjobb női sportoló: Tóth Lili Anna

A Dombóvári Vasutas Atlétikai Sportegyesületen nevelkedett 25 éves középtávfutó a 2023-as évben rengeteg nemzetközi versenyen öregbítette nemcsak Magyarország, de azon belül Tolna vármegye hírnevét is. A nemzeti váltó tagjaként hatodik lett a Brüsszelben megrendezett mezeifutó Európa-bajnokságon, de 1500 méteres távon magyar bajnoki címet, 5000 méteren pedig magyar bajnoki ezüstérmet szerzett. A Dombóvárról felsőfokú tanulmányai miatt a Budapest Honvédhez igazolt atléta csúcseseménye az augusztusban nagy sikerrel megrendezett budapesti atlétikai világbajnokság volt, ahol az 1500 méteres távon ugyan nem jutott döntőbe, de egyéni legjobb idejét így is sikerült beállítania (4:11,08 perc). Azt, hogy nagyszerű évet zárt, mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy a fővárosi klub internetes oldalán indított szavazáson december hónap legjobbja címet Vindics-Tóth Lili Anna érdemelte ki, aki szeretne ott lenni a párizsi olimpián, ahová 5000 vagy 10000 méteren szeretné megcsípni a kvalifikációt. A sportoló elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni az eseményre, neki szombaton adjuk oda a díjat.

A legjobb férfi sportoló: Böndör Márton

A ma már Győrben sportoló Böndör Márton 2014-ben, tizenkét éves korában lett a völgységi főváros atlétikai klubja, az AC Bonyhád sportolója. Gyorsan kiderült, hogy tehetséges fiatalemberről van szó, aki 2016-ban és 2023-ban a nemzeti válogatottban szerepelve szerzett dicsőséget az egyesületnek. Legkiemelkedőbb eredményei: 2017-ben a serdülő rúdugró fiúcsapattal országos szabadtéri bajnokságot nyert. A 2020. évi Junior és Utánpótlás Országos Bajnokság junior kategóriájában aranyérmes lett 501 centiméteres eredménnyel. 2021-ben az U20-as korosztály országos bajnoka lett kereken 500 centiméteres ugrással. Az elmúlt évben jött az igazi áttörés Böndör Márton számára, aki 512 centiméteres egyéni csúccsal fedett pályás magyar bajnok, 510 centiméterrel az Atlétikai Magyar Bajnokság aranyérmese, a klub első szabadtéri országos bajnoka lett. Jelenlegi egyéni rekordja 530 centiméter, amit tavaly júniusban ért el Ausztriában, ezzel bebiztosítva helyét az U23-as finnországi Atlétikai Európa-bajnokságon induló magyar válogatottban.

Böndör Márton, a győriek Bonyhádon nevelkedett rúdugrója és Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója

Fotó: Mate Reka

A legjobb férficsapat: a Bátaszék SE karate szakosztálya

Évtizedek óta magas színvonalú munka folyik a karate egyik vármegyei fellegvárában, a Nagy Ákos által dirigált csapat remek eredményeit már nemcsak itthon, hanem külföldön is elismerik. A bátaszékiek számára igazi áttörést hozott a 2023-as esztendő, a belgiumi Wado-Kai Európa-bajnokságon sosem látott nagyszerű szerepléssel rukkoltak elő: a BSE 5 aranyat, 7 ezüstöt 6 bronzot és két ötödik helyet zsebelt be az egyéni- és csapatversenyekben. A kontinensbajnokságra a Wado Magyar Bajnokságon melegítettek, s lehengerlő versenyzéssel tették egyértelművé mezőnyfölényüket, néhány esetet leszámítva alig akadt olyan kategória, melyben nem a bátaszéki induló nyert. Összesen huszonilenc éremmel zárták az ob-t, 16 arannyal, 4 ezüsttel és 9 bronzzal zártak Nagy Ákos tanítványai, akik az összesített pontversenyben az első helyen végeztek. Ha idevesszük, hogy az országos diákolimpiai döntőben rekordot jelentő, nyolc aranyéremmel zártak, akkor érthető, hogy miért került be a 2023-as év a bátaszéki karatesport aranykönyvébe.

A legjobb női csapat: a Tarr KSC Szekszárd U14-es együttese

Harsányi Mária és Szabóné Kovács Andrea, a csapat edzői is csak titkon remélték, hogy megnyerhetik a leány serdülő magyar bajnokságot. A szekszárdiak egy soproniak elleni 79–53-as sikerrel indították a miskolci nyolcas döntőt, aztán nagy meglepetésre kikaptak az alapszakaszban többször is legyőzött győriektől (58–62). A Csata elleni bravúros, 56–44-es siker azonban – a körbeveréseknek köszönhetően elődöntőt ért a KSC-s lányoknak, akik nagyon összekapták magukat, és drámai csatában legyőzték a BEAC-ot (63–62), amivel bejutottak a döntőbe. Itt pedig jött a még nagyobb bravúr, hiszen a KSC a hazai pályán szereplő diósgyőrieket is megverte (65–61), amivel megnyerte a 2022/2023-as serdülő bajnokság aranyérmét. A döntő legértékesebb játékosának a fináléban 25 pontig jutó Hencsik Adrienn bizonyult, a torna All Star-ötösébe Pomsár Anna kapott helyet, míg a szekszárdi csapat legjobbjának Kófiás Jana bizonyult.