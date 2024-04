A hajrához érve ismét ők ketten voltak a főszereplők, ezúttal viszont a paksi játékos kezezését fújta be büntetőnek a húsz éves jubileumát ünneplő Vad II. István (külön pikantériát ad a meccsnek, hogy a tavalyi összecsapáson még nem volt VAR, és akkor egy jogtalanul megítélt tizenegyessel jutott tovább a Vasas), amit Tóth magabiztosan értékesített.

Hátrányban megrázta magát a Paks, és egy lecsorgó labdát a rendes játékidő utolsó percében Papp Kristóf csatárokat megszégyenítő higgadtsággal egyenlített. A hosszabbítás elején Böde Dániel is megmutatta, 37 évesen is kiváló formában van, előbb a védőn megpattanó labdát közelről vágta be a léc alá, majd büntetőt harcolt ki, amit védett Uram, de a kipattanót Hahn János már nem hibázta el. Az atomvárosiak negyedik fővárosi kupameccsüket is megnyerték, és 2022 után ismét bejutottak a legjobb négy közé.

Mol Magyar Kupa, negyeddöntő

Vasas FC–Paksi FC 2–5 (0–1, 2–2) – h.u.

Budapest Illovszky Rudolf Stadion, 1500 néző. V.: Vad II. (Szert, Berényi)

Vasas: Uram – Pávkovics, Otigba, Baráth (Zimonyi, 100.) – Ódor, Berecz, Vida M. (Urblík, a szünetben), Doktorics (Szánthó, a szünetben) – Holender (Radó, 80.), Tóth M. (Litauszki, 88.), Hinora (Hidi M, 75.). Vezetőedző: Gera Zoltán

Paks: Simon B. – Vas, Kinyik, Lenzsér – Skribek (Kovács K., 55.), Papp K., Szabó B. (Böde, 79.), Balogh B., Kocsis B. (Silye, a hosszabbítás előtt) – Haraszti (Windecker, 55.), Tóth B. (Hahn, 69.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Holender (59.), Tóth M. (84., 11-esből), illetve Tóth B. (45.), Papp K. (90.), Böde (93.)

Sárga lap: Szánthó (63.), Hinora (65.), illetve Vas (24.), Skribek (46.), Kinyik (53.)