Böde István találata döntötte el a forduló rangadóját, amivel a listavezető madocsaiak vesztett pontok tekintetében kilencre növelték előnyüket riválisukkal szemben. Az élvonalban szereplő Bonyhád hétvégi botlásával már csak Böde Dániel együttese veretlen a vármegyében.

A szedresi vereségnek Gerjenben is örültek, hiszen a Gyapa elleni győzelemmel látótávolságon belülre került a dobogó Erdélyi Péteréknek. A védőből lett csatár ismét betalált, ezzel sorozatban ötödik bajnokiján volt eredményes. A címvédő Pálfa hozta a kötelezőt az újonc tolnaiak ellen, de a Kajdacs és a Sióagárd is magabiztosan tartotta otthon a három pontot. A Nagydorog tizenkét vereség után ismét az őcsényiek ellen nyert, a hazaiak így továbbra is pont nélkül állnak.

A 19. forduló eredményei

Kajdacsi SE–Dunaszentgyörgyi SE 6–2 (2–1). Kajdacs, v.: Csobot L. (Berengyán, Nagy Z.). Gólszerző: Hencz (16., 23., 53., 72., az első és az utolsó 11-esből), Palló (69., 74.), illetve Németh A. (27.), Badics (51.)

Tolna VFC II–Pálfai SE 1–7 (0–2). Bogyiszló, v.: Lakatos R. (Varga A., Lénárd T.). Gólszerző: Gödör M. (85.), illetve Végh M. (10., 78., 82.), Vámosi G. (21., 50.), Papp T. (75.), Tóth Zs. (86.)

Sióagárdi SE–Györköny SE 5–1 (0–1). Sióagárd, v.: Tóth T. (Kiss G., Sántha Á.). Gólszerző: Fekete D. (47., 58.), Sümegi Zs. (54., 11-esből), Simon Gy. (63., 11-esből), Vajda S. (65.), illetve Lamm (27.)

Madocsa SE–Szedresi SE 1–0 (1–0). Madocsa, v.: Szűcs G. (Lakatos Z., Lénárd T.). Gólszerző: Böde I. (13.). Kiállítva: Herger (88., Madocsa)

Őcsény SK–Nagydorog KSE 0–3 (0–0). Őcsény, v.: Berengyán (Petrovics, Debreceni K.). Gólszerző: Taubl (54.), Berek (78.), Portikhegyi (81.)

Gyapa Derbi SE–Gerjeni SK 0–2 (0–0). Dunakömlőd, v.: Korsós P. (Varga A., Csókás). Gólszerző: Holweiger R. (70.), Erdélyi P. (85.)