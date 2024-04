„Próbáltuk kijavítani azokat a hibákat, amiket az első mérkőzésen elkövettünk, gondolok itt a második félidőre, amikor támadásban és védekezésben is összeestünk – nyilatkozta a 76–73-ra megnyert találkozót követően a 10 pontig, 6 lepattanóig és 4 gólpasszig jutó Miklós Melinda. – Ezeket sikerül kiküszöbölnünk, de pluszt adott ismét a hazai pálya, amit az előnyünkre fordítottunk. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, ez beigazolódott, de idegenben még nehezebb lesz, mert most jönnek majd az új taktikai elemek, amire fel kell készülnünk nekünk is, de a Győrnek is.”