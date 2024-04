Mario Ihring és Kenny Wooten nagyon jól kezdett, a Paks 16 pontjából 14-et ketten tettek fel a villanytáblára, eleinte vezetett is az ASE, s úgy tűnt, menni fog itt is, meglesz zsinórban a negyedik siker.

Aztán belendültek a körmendiek, s az első negyedben 12-vel, a másodikban pedig már 17-tel is vezettek. Nagyon érezték a ritmust, s pillanatok alatt hagyták állva a paksiakat, akik védekezésben nem álltak a helyzet magaslatán. Az 58 kapott pont két negyed alatt nem ígért sok jót a folytatásra sem, s eleinte úgy nézett ki, hogy egy komoly zakóba is belefuthat az ASE. A harmadik negyedben 23-ig is felkúszott a különbség – a hazaiak élvezték a játékot, a Paksnak pedig semmi sem sikerült ekkor.

Aztán jött egy vasi hulámvölgy, Eilingsfeld Jánosék pedig vérszemet kaptak, és egészen hétig visszakapaszkodtak (83–90). Ennél jobban azonban nem sikerült szorosabbá tenni, de azért sokkal jobban nézett ki a villanytábla a végén, mint amit mutatott a harmadik negyed közepén.

Az Atom először veszített a playoutban, szombaton este hat órától a kecskemétiek ellen lesz lehetőség a javításra a Gesztenyés úton.

Egis Körmend–Atomerőmű SE 101–92 (34–24, 24–21, 29–23, 14–24)

Körmend, Városi Sportcsarnok, 1400 néző. Vezette: Goda László, Frányó Péter, Minár László Balázs.

Körmend: Basic 13/3, MORGAN 19/6, TAKÁCS K. 16/6, TOLBERT 21/3, KONATE 22/6. Csere: Ferencz Cs., Djogo 7, Doktor, Kiss M. 3/3. Vezetőedző: Kocsis Tamás. Atomerőmű: IHRING 19/12, CLARANCE 20, Géringer 6/6, NICHOLSON 22, Wooten 8. Csere: Kucsora 7/3, Eilingsfeld 4, Knowles 4, Sövegjártó, Dorogi 2. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–10. 7. p.: 17–16. 9. p.: 25–20. 14. p.: 42–31. 17. p.: 44–39. 22. p.: 63–47. 28. p.: 85–62. 34. p.: 89–79. 38. p.: 99–87.

A playout másik két szerdai mérkőzésén: SZTE-Szedeák–MVM OSE Lions 98–78, Kometa Kposvári KK–Duna Aszfalt DTKH-Kecskemét 83–76.

Az állás a playoutban: 1. Körmend 11 pont, 2. Oroszlány 11 pont, 3. Atomerőmű 10 pont, 4. Szeged 10 pont, 5. Kecskemét 8 pont, 6. Kaposvár 7 pont.