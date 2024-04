Három mérkőzésből álló nyeretlenségi sorozatát szakította meg szerdán a Paks azzal, hogy a Vasas vendégeként bejutott a legjobb négy közé a Kupában (a csütörtöki sorsoláson az is kiderült, hogy a Kisvárda lesz az ellenfél, a másik ágon Nyíregyháza–Ferencváros mérkőzést rendeznek április 24-én).

Üröm az örömben, hogy ezt hosszabbításban tették meg az atomvárosiak, így kevésbé lesznek fittek vasárnap (Kinyik Ákos, Lenzsér Bence, Papp Kristóf és Balogh Balázs végigjátszották a százhúsz percet), mint a Ferencváros, amely „fél gőzzel” is magabiztosan nyert 2–0-ra Diósgyőrben. A fővárosiak ráadásul tavasszal még veretlenek, a bajnokságban nyolc győzelem mellett egy döntetlent értek el, legutóbb éppen a Fehérvári úton maradtak alul még december 10-én.

Könyves Norbert és Ibrahim Cissé ismét összecsaphat egymással

Fotó: Török Attila

A 3–2-es paksi győzelemmel véget érő összecsapás az első olyan találkozója volt a két csapatnak, amikor az atomvárosiak az élről fogadták a rekordbajnokot. A vasárnapi pedig a harmadik olyan lesz, amikor mindketten a dobogón állnak.

Az őszi szezon végén voltak ugyan üzengetések Bognár György és Kubatov Gábor, a Fradi klubelnöke között, de a paksi vezetőedző is beismerte, helyükre kerültek a dolgok. A Ferencváros úgy áll öt pont előnnyel a tabella élén a PFC előtt, hogy egy meccsel kevesebbet játszott (a DVTK elleni meccset jövő szerdán pótolja), az idei szereplését látva ugyanakkor rászolgáltak második helyükre a tolnaiak. Hogy ezt meg tudja őrizni, abba egyrészt lesz még beleszólása a Fehérvárnak és a Debrecennek is, másrészt a bajnokságban is vissza kell találnia Bognár György együttesének a győztes útra.

Az egyik nyerőember a házi góllövőlistát kilenc találatával vezető Könyves Norbert, aki egyrészről betalált a két csapat decemberi mérkőzésén, másrészt a szerdai kupameccsen rápihenhetett a Fradi elleni találkozóra. De nagy gát szakadhatott át Tóth Barnában is, aki Angyalföldön megszerezte első találatát az NB I-es csapatban, s ez pozitívan hatnak ki játékára.

OTP Bank Liga, a 27. fordulóban

Ferencváros–Paksi FC

Groupama Aréna, vasárnap, 14.45 óra (tv: M4 Sport)