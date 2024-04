Nem indult jól az első hazai rájátszásmérkőzése a Hőgyésznek, amely hat perc után 5–1-es vesztésre állt az érdiek ellen. Hiányoztak a megállító faultok, a kapusbravúrok, ezért jött is az időkérés Héger Zsolttól. Gyakorlatilag húsz perc előnyt adott a vendéglátó ellenfelének, a kapuscsere után, Vald Benjaminnal az élen a védekezés is összeállt a HSC-nél, és elől is kevesebbet hibáztak a játékosok.

A 28. percben Cseszkó Mihály találatával először vezettek a hazaiak (14–13), akik a második félidőben nem engedték már ki kezükből az irányítást. Szűk húsz perccel a vége előtt ugyan egyenlítettek a látogatók, és 24–23-as állásnál pedig újra időt kért Héger Zsolt. Ez pedig döntőnek bizonyult, az utolsó tíz percet 9–2-re nyerték a hőgyésziek, behúzva második felsőházi meccsüket is.

Férfi NB II, E-F csoport, 2. forduló

Hőgyészi SC–Érdi FKSE-Treff 99 33–25 (16–14)

Tamási, 150 néző. V.: Salamon G., Tóth J.

Hőgyész: Szente – Teimel M. 1, VALD, MIKITA 4, Gadányi 1, VOJKOVICS I. 8, SZAKCSI 5. Csere HUDRA, Farkas G. (kapusok), Szabó T., SZŰCS 10 (4), Széles, Bujtás 1, Cseszkó 3, Pencs, Pap Á. Edző: Héger Zsolt

Hétméteresek: 5/4, illetve 2/2.

Kiállítások: 0, illetve 6 perc.

„Örülünk a győzelemnek, amit Vojkovics Gyula kislányának, Vojkovics Borának ajánljuk! Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!” – utalt a hőgyésziek vezetőedzője, Héger Zsolt a játékosának megszületett kislányára.

A tabella második helyén álló Hőgyészre szombaton a rájátszás legfontosabb mérkőzése vár hazai pályán a listavezető Százhalombatta ellen. A találkozót 18 órakor rendezik Tamásiban, a Vályi Péter Szakképző Iskola tornacsarnokában.

A bajnokság állása