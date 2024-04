Varga Balázs gárdája idénycsúcsot jelentő hat gólig meg sem állt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vendégeként a Dél-Nyugati csoport vasárnapi meccsén. Varga Balázs együttese már a második percben betalált, amivel megadta az összecsapás alaphangját. Előzőleg egy érdiek elleni 5–0-s győzelem volt a csúcs, ezt adták át most a múltnak a világoskékek. Továbbra is nagy a harc a harmadik helyért a földváriak, a nagykanizsaiak és a kaposváriak között – most még Bartha Lászlóék vannak lépéselőnyben, de nagy lesz a harc a hátralévő hat fordulóban...

Gárdony-Agárdi GYF–FC Dunaföldvár 0–6 (0–3)

Agárd, v.: Gáspár A. (Kovács II G., Szalai D.). Gárdony: Orczi – Krán, Balogh M., Bezzeg (Ódor, 57.), Szombati (Balogh B., a szünetben), Balogh Á., Tóth T. (Németh P., 65.), Szellák (Pekowski, 77.), Klauz (Szabó B., a szünetben), Bozai, Lencsés. Vezetőedző: Bozai Attila. Dunaföldvár: Vukman – Görög (Keresztes B., a szünetben), Gál, Berekali (Rabi, 65.), Molnár S. – Horváth A., Tóth Á. (Ladányi P., 65.), Ladányi V., Keringer (Horváth B., 83.) – Bartha, Tóth M. Vezetőedző: Varga Balázs. Gól: Tóth M. (2., 52.), Bartha (54., 92.), Keringer (18.), Klauz (32., öngól).

A földváriak vasárnap a fehérváriakat fogadják, aztán április 21-én a kanizsaiakat látják vendégül.

NB III., Dél-Nyugati csoport, az állás

1. Iváncsa 23 20 1 2 63–17 61

2. Szentlőrinc 23 18 5 0 61–16 59

3. Dunaföldvár 23 14 3 6 49–27 45

4. Nagykanizsa 23 13 5 5 56–32 44

5. Kaposvár 23 10 9 4 39–23 39

6. Ferencváros II. 23 11 5 7 33–19 38

7. Paksi FC II. 23 9 2 12 47–48 29

8. MTK Bp. II. 23 7 8 8 33–36 29

9. Bonyhád-Majos 23 8 2 13 24–41 26

10. Érd 23 6 5 12 30–50 23

11. Gárdony-Agárd 23 6 5 12 40–61 23

12. Szekszárd 23 5 6 12 23–43 21

13. Mohács 23 5 5 13 25–39 20

14. Fehérvár 23 5 4 14 28–50 19

15. Dunaújváros 23 4 7 12 20–47 19

16. PTE-PEAC 23 4 6 13 15–37 18