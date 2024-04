Régen látott szépszámú közönség előtt játszhatott az NB III-ban szereplő Szekszárdi UFC a Szentlőrinci SE-vel. A bajnokságban egyedüliként veretlen baranyaiak voltak a vasárnapi mérkőzés esélyesei, de a sárga-feketék rendkívül szervezett és taktikus játékkal rukkoltak elő, s ha a nagy helyzeteket nézzük, bizony nekik állt a zászló. Az első félidőben Járfás Gergő szerezhetett volna gólt, a legvégén a kilencvenedik perc után pedig a végig agilisen játszó Gellér Axel Koridon lőhette volna be a győztes találatot. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Pomozi Zoltán nagyszerű védéseket mutatott be, neki is köszönhető, hogy értékes egy ponttal gazdagodott a vármegyeszékhely futballcsapata, amivel lépett egyet a bennmaradás felé.