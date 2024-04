Régen látott szépszámú közönség előtt játszhatott az NB III-ban szereplő Szekszárdi UFC a Szentlőrinci SE-vel. A bajnokságban egyedüliként veretlen baranyaiak voltak a vasárnapi mérkőzés esélyesei, de a sárga-feketék rendkívül szervezett és taktikus játékkal rukkoltak elő, s ha a nagy helyzeteket nézzük, bizony nekik állt a zászló. Az első félidőben Járfás Gergő szerezhetett volna gólt, a legvégén a kilencvenedik perc után pedig a végig agilisen játszó Gellér Axel Koridon lőhette volna be a győztes találatot. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Pomozi Zoltán nagyszerű védéseket mutatott be, neki is köszönhető, hogy értékes egy ponttal gazdagodott a vármegyeszékhely futballcsapata, amivel lépett egyet a bennmaradás felé.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 24. forduló

Szekszárdi UFC–Szentlőrinc SE 0–0

Szekszárd, v.: Bana G. (Mohos M., Hegedüs-Baráth). Szekszárd: Pomozi – Kozma, Péter A., Ágics, Béla D. (Füredi, 87.) – Lékó – Ulbert (Kiszely, 62.), Gellér, Péter D. (Budai D., 62.), Tokody – Járfás (Arena Á., 73.). Edző: Mészáros István. Szentlőrinc: Héniger – Németh M. (Helesh, 56.), Novák Zs., Hleba (Csörgő, 83.), Keresztes B., Havas, Kiss-Szemán, Múcska (Sághy, 68.), Kiss K. (Medgyesi, 56.), Miklós P., Pataki B. Edző: Pichler Gábor. Sárga lap: Tokody (27.), Péter D.(59.), illetve Kiss K. (39.), Németh M. (45.), Keresztes B. (76.), Hleba (82.).