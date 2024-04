„A Puskás Akadémia jobban játszott – szögezte le a vereség után a paksiak vezetőedzője. – Megérdemelten nyert, ilyen arányban is, és ami elgondolkodtató, hogy egy közepes játékkal. Az eredmény ellenére ellenfelünk nem sziporkázott, viszont csak a hazaiak nyújtottak NB I-es teljesítményt, minden más résztvevő alul teljesített. Úgy érzem, ebben a rossz periódusban most érkeztünk meg a mélypontra, ennél lejjebb már nem tudunk menni. Ha már nem lövünk gólt, helyzetünk sincs, legalább ne kapjunk egy ötöst, de még az is lehet, hogy jól jött, hiszen volt már olyan, hogy 6–1 után indultunk el felfelé” – olvasható a paksifc.hu oldalon Bognár György nyilatkozata.

A paksiak sorozatban ötödik vereségüket szenvedték el a bajnokságban, és már hat nyeretlen mérkőzésnél tartanak zsinórban az OTP Bank Ligában. Négy fordulóval a szezon vége előtt négy pontra olvadt az előnyük a negyedik Puskással szemben, így a korábban biztosnak vélt dobogó is veszélybe került.

Az atomvárosiak kedden a Kisvárdát fogadják a Magyar Kupa elődöntőjében, szombaton pedig a sereghajtó Mezőkövesdet látják vendégül.