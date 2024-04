Fél óra alatt lőtt három gólt, és ezzel be is állította a tavasz rangadójának végeredményét Böde Dániel csapata, nagy lépést téve ezzel az aranyérem felé. A fordulóban több meglepetés is született: a szedresiek 365 perc után kaptak gólt és kilenc veretlen bajnoki mérkőzést követően szenvedtek vereséget, míg a sióagárdiak négy találkozó után kaptak ki.

Böde István (középen) büntetőből volt eredményes a Pálfa ellen

Fotó: Molnár Gyula

Az Őcsény tizenegy perc után három (!) góllal vezetett, de a második félidőben fordítottak a gerjeniek és elvitték a három pontot. A györkönyiek is hátrányból nyertek Bogyiszlón, a kajdacsiak viszont magabiztosan verték a Nagydorogot.

AutóCity Volkswagen Tolna Vármegyei III. osztály, Kelet, 17. forduló

Madocsa SE–Pálfai SE 3–0 (3–0). Madocsa, v.: Rácz B. (Szabó G, Csovcsics). Gólszerző: Kern T. (19.), Szlucska (28.), Böde I. (30., 11-esből)

Németkéri SE–Szedresi SE 5–3 (2–1). Németkér, v.: Krajcsovics A. (Horváth T., Debreceni K.). Gólszerző: Csonka J. (3., 35.), Szemes (7.), Szili I. (49.), Majoros Sz. (76.), illetve Bősze (14.), Licker B. (91., öngól). Kiállítva: Mészáros Gábor (68., pályán kívül, Szedres)

Őcsény SK–Gerjeni SK 3–7 (3–2). Őcsény, v.: Kiss G. (Nagy Z., Málinger). Gólszerző: Bartos (4.), Pintér G. (8.), Nagy S. (11.), illetve Erdélyi P. (26., 44., 49.), Kövesdi I. (48., 76.), Kövesi (47), Hajnes D. (78.)

Gyapa Derbi SE–Sióagárdi SE 2–1 (1–0). Dunakömlőd, v.: Lengyel S. (Maczik, Brettner). Gólszerző: Siklósi (40., 11-esből), Glósz (47.), illetve Sümegi Zs. (49.)

Kajdacsi SE–Nagydorog KSE 3–0 (2–0). Kajdacs, v.: Biber (Áman I., Braun-Áman). Gólszerző: Szendi A. (30., 37.), Hencz B. (88.)

Tolna VFC II–Györköny SE 1–5 (1–0). Bogyiszló, v.: Aladics (Papp R., Aros). Gólszerző: Pata (5.), illetve Micskei (59., 80., 83.), Zemkó (53.), Lamm (65.)