Három győzelemmel kezdte a playoutot az Atomerőmű SE, de az utolsó két meccsét elveszítette. Szerdán Körmenden kaptak ki a piros-kékek, szombaton pedig hazai pályán maradtak alul a kecskemétiekkel szemben. Az összecsapást követően a szlovák irányító, Mario Ihring és a vezetőedző, Sebastjan Krasovec is csalódottan értékelt.

„Nehéz bármit is mondani egy ilyen mérkőzés után, gyakorlatilag ez volt a legfontosabb találkozó a számunkra. Feszített a tempó és összetömörültek a csapatok a tabellán, a Kaposvár is nyert, úgyhogy abszolút nincsenek lemaradva. Úgy tűnik sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mi forog kockán, remélem a következő mérkőzésre ez realizálódik mindenkiben. Gratulálok a Kecskemétnek, teljesen más felfogásban játszottak, mint mi, ők ma győzni szerettek volna, extrán dobtak és keményen játszottak. Nem tudtuk megállítani őket, volt, hogy könnyű kosarakat is megengedtünk nekik, a különbséget pedig a végén is tartani tudták. Remélem, hogy összeszedjük magunkat, fontos hazai mérkőzés jön szombaton” – értékelt Mario Ihring.

„Szeretnék gratulálni a Kecskemétnek, az első félidőben hetvenöt százalékos dobóteljesítményt nyújtottak, persze ehhez mi is kellettünk. Úgy tűnik, hogy a csapat nem fogja fel a helyzet súlyát, a jó playout kezdés után több játékos is elkényelmesedett, ez mutatkozik a játékunkban is, főleg védekezésben. Az utolsó negyedben elfáradt a Kecskemét, kicsit közelebb tudtunk jönni, de folyamatosan hibáztunk támadásban és védekezésben is. Nem tudtunk tíz ponton belülre jönni, amikor megvolt erre az esélyünk, azonnal kaptuk a választ a vendégektől. Most van egy hetünk arra, hogy keményen dolgozzunk, összezárjunk és együtt küzdjünk a második etapban, ahol sok meccset kell majd megnyernünk” – összegzett Sebastjan Kasovec.

Az Atomerőmű SE május 4-én, 18 órától a szegedieket fogadja.