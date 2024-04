Az érdi bajnokijához hasonlóan most is lendületesen kezdett támadásban az FGKC, de sajnos ez megint csak negyedóráig tartott. A szekszárdiak védekezésében sokkal több volt a hiba és a kapuból sem jött túl sok segítség. A három átlövő – Kaveczki Edina, Bognár Zsanett és Kapás Tekla – szórta a gólokat, de ahogy jöttek a hibák, közelítettek a vendégek. A héten betegeskedő Pataki Nikolett pár perc játék után egy buta szabálytalanság miatt azonnal piros lapot kapott. Kimaradt két büntető, majd az utolsó percben még két gólt lőttek a lelkes vendégek, így a pihenőre csak kettő maradt a szekszárdi előnyből. A második félidőre Bencze Dianával javult az FGKC védekezése, de támadásban sokkal több lett a rossz befejezés. A játékrész első felében Kaveczki, a folytatásban Bognár volt többször eredményes, betörésből és átlövésből, Szentes Lili pedig nehéz helyzetekből szélről szerzett gólokat. Az 52. percre kialakult a legnagyobb különbség (28–21), s ezzel el is dőlt minden.

Női NB II, Dél-Nyugat (E-F) Alsóház, 2. forduló

Szekszárdi Fekete Gólyák KC–VSK Tököl 30–24 (17–15). Szekszárd, városi sportcsarnok, V: Snóbli B., Snóbli Gy. Szekszárdi FGKC: Schell G. (kapus) – Farkas A. 2, Kapás T. 4, Szmacska L. 2, BOGNÁR ZS. 8, KAVECZKI E. 8 (2), SZENTES L. 5. Csere: Péti A. (kapus), Szalai Sz. (kapus), Bencze D., Orbán E., Pataki N. 1, Tompai L, Köbli Á. Edző: Bordán Anna.

Kiállítások: 4 perc + piros lap, illetve 8 perc.

Hétméteresek: 4/2, illetve 5/4.

„Remekül kezdtünk, de később nagyon hullámzó lett a teljesítményünk. Ma a védekezésben volt a több gond, nem tudtunk alkalmazkodni a vendégek stílusához, pedig úgy gondolom maximálisan kielemeztük a játékukat. Azt azért el kell ismernem, hogy sokkal jobb teljesítményt nyújtottak, mint az előző mérkőzéseken, amikből készültünk. Az edzőjük véleménye is ez volt a találkozó után. Örülünk a két pontnak, de remélem ennél jobb teljesítménnyel is meg fogjuk örvendeztetni lelkes szurkolóinkat” – értékelt Bordán Anna, a szekszárdiak edzője.