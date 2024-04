„A mérkőzés alatt nem mosolyogtunk annyira, necces volt a kilencven perc vége, hogy ki tudjunk egyenlíteni – nyilatkozta érthetően mosollyal a szája szegletében az M4 Sport kamerája előtt a paksiak vezetőedzője a találkozót követően. – A Vasas szervezetten, jól játszott, de azt éreztem, mintha a nyolcvanadik perc után elfogytak dinamikában. Ennek talán az lehetett az oka, hogy a kezdőcsapatból, akik vasárnap is játszottak, többen most is a pályán voltak. A hosszabbításban is azért választottuk azt, hogy menjünk rá az ellenfélre, mert azt éreztem, hogy erőnlétben jobbak vagyunk.”