A 2–0-ra elveszített szombati találkozót követően a szakember azt mondta, hogy most játszottak a legjobban a mostani bajnokságban.

„Sajnálom a lányokat, mert hatalmas erőket mozgósítottak, hogy egy jó eredményt érjünk el Szegeden. A hiányzóink ellenére jól játszottunk a mezőnyben, többször a hazaiak fölé is nőttünk, sajnos azonban a kapu előterében nem voltunk kellően vagányak és higgadtak. Játékban most nyújtottuk a legjobb teljesítményt a szezonban” – mondta Micskó Márk a szekszárdi klub honlapján.

„Rendkívül jó pályán játszottunk, ahol lehetett is futballozni, hiszen a mi csapatunk egy játszós csapat, amit Szegeden bizonyított is. A kapott gólokért kár, mert figyelmetlenségek és fegyelmezetlenségek okozták a vesztünket. Összességében játékban most kaptam a legtöbbet, sajnos ez most eredménnyel nem párosult. Werner Tamara után, Nagy-Cseke Jozefina személyében, újabb saját nevelésű játékosunk mutatkozott be az első osztályban, nekik gratulálok ehhez” – fogalmazott a szakember.

Simple Női Liga, 18. forduló.

Kész-St. Mihály Szeged–Szekszárdi WFC 2–0 (1–0).

Szeged, Szent Gellért Fórum. V.: Kovács F. (Juhász D., Rigó V.). Szeged: Krstovics – Marjanovics, Futaki, Koszo (Horváth L., 62.), Papp Sz. (Farkas N., 90.), Nagy L., Sajti, Sovány (Bozóki, 87.), Malesevics, Ónodi (Balázs E., 62.), Trbojevics (Balázs B., 90.). Vezetőedző: Vajda Fangyó. Szekszárd: Török N. – Schell, Acsádi P., Jáhn, Zahár – Kovács Zs., Kiss G., Kágyi K. – Nagy-Cseke V. (Sereg, 89.), Kágyi R. (Nagy-Cseke J., 91.), Taylor (Werner, 90.). Vezetőedző: Micskó Márk. Gól: Sajti (19.), Sovány (86.).

A szekszárdiak szombaton 16 órától hazai pályán a fehérváriakat fogadják.