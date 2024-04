– Tudja miért keresem?

– Gondolom, hogy az ASE ellen szerzett öt gólom miatt – vágta rá Pap Roland, aki kiváló teljesítménnyel járult hozzá egy hete a paksiak elleni 9–0-ás győzelemhez.

– Tudhatná, hogy nem hagyom ki a ziccert, főleg azok után, hogy elég hosszú böjtöt tört meg ezzel az ötössel.

– Nem mostanában történt velem ilyen, valóban. Nem is emlékszem rá, hogy mikor sikerült ennyi gólt szereznem egy meccsen. Egyszer, talán 2017-ben tizennégyet lőttem az Őcsénynek, azt nem felejtem el soha. De olyan meccs, amelyiken ötig jutottam volna, most nem ugrik be.

– Segítek, 2019 februárjában a Szedrest verték 11–1-re, akkor négy gólig jutott.

– Most, hogy mondja, valóban. Sőt emlékszem arra is, hogy pár éve mesterhármast lőttem a Majosnak az önök által egyszerűen csak Völgységi el Clásicónak keresztelt rangadón. Akkor 4–3-ra nyertünk, s mivel nem egy sima hétköznapi bajnokiról volt szó, megmaradt szép emléknek.

– Tudja, hogy milyen mérföldkőhöz érkezett az ASE ellen?

– Még sejtésem sincs!

– Az ötödik találata a 225. volt a Bonyhád VLC színeiben.

– Nem szoktam ezeket számon tartani, de jó érzés hallani, hogy itt tartok már. Végülis csatár vagyok, akit a góljai minősítenek.

– Mikor lesz meg a kétszázötvenedik?

– Azt nem tudom önnek megmondani. Ha lehetőséget kapok az edzőmtől, akkor igyekszem góllal segíteni a csapatot, amúgy pedig nem görcsölök rá erre. Egyszerűen csak élvezni akarom azt az időt, amit a pályán tölthetek. Sok tehetséges fiatal focizik most Bonyhádon, szóljon róluk ez a bajnokság.

– Hogy jött össze a hétvégi ötöse? Meséljen egy kicsit!

– Jó napot fogtam ki. Tulajdonképpen mindegyiket viszonylag távolról szereztem. Most minden sikerült, van ilyen is, de olyan is, amikor csak a töredéke jön össze. Heti egy edzésen tudok részt venni, ahhoz képest nem olyan rossz ez az ötös.

– A hétvégi fordulóban nehezebb dolga lesz, Bölcskére utaznak. Mit remél magától, és mit a csapatától a második helyezett otthonában?

– Magamtól sosem várok semmit, úgyis alakul valahogy. A csapatól viszont azt várom, hogy kezdeményezően, bátran futballozzunk és hozzuk haza a három bajnoki pontot. A keretünkben sok olyan játékos van, aki képes egy ilyen rangadót eldönteni, remélem most is előlép főszereplővé valamelyikük.

– Bajnok lesz a Bonyhád?

– Megmondom önnek teljesen őszintén, hogy nagy csalódás lenne számomra, de talán mondhatom, hogy minden csapattársam számára, ha nem lenne az. Minden adott ahhoz, hogy a miénk legyen az aranyérem. Kiválóak a körülményeink, a vezetőink mindent megteremtenek, nagyszerű edzőink vannak, erős a játékoskeretünk, szóval csak az első hely megszerzése tenne igazán boldoggá!

A hétvégi program

Vármegyei I. osztály, 7. forduló. Április 6., szombat: ASE Paks–Nagymányoki SE 16 óra, Bátaszék SE–Dombóvár FC (Őcsényben) 16 óra, Bölcskei SE–Bonyhád VLC 16 óra. Április 7., vasárnap: Kakasd SE–Mórágyi SE 16 óra.

Tolna vármegyei I. osztály, az állás

1. Bonyhád 6 5 1 0 21–2 16

2. Bölcske 6 5 0 1 22–3 15

3. Dombóvár 6 4 0 2 23–12 12

4. Kakasd 6 4 0 2 11–9 12

5. Bátaszék 6 3 1 2 17–12 10

6. Nagymányok 6 1 0 5 5–15 3

7. ASE Paks 6 1 0 5 5–26 3

8. Mórágy 6 0 0 6 6–31 0