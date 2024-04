Szeged méltó volt „becenevére” szombat délután, a nagy meleghez a szegediek alkalmazkodtak jobban, akik az első percekben két-három kisebb-nagyobb helyzetet alakítottak ki a WFC kapuja előtt. Negyedóra után aztán alábbhagyott a vendéglátó lendülete, mégis egy jobboldali szögletet Sajti Krisztina fejelt a szekszárdiak kapujába.

A bekapott gól ébresztőt fújt Micskó Márk csapatának, fölénybe is kerültek a sárga mezesek, de ez komolyabb helyzetben nem mutatkozott meg, sőt a szegediek előtt adódtak még lehetőségek az első félidő végén. Jól jött a szusszanásnyi pihenő a feleknek, a szünetről visszatérve is a vendéglátó állt közelebb az újabb gólhoz. Török Noémi azonban bravúrt bravúrra halmozott, de a hajrában Sovány Dorina lövésénél már ő is tehetetlen volt.

A Szekszárd zsinórban ötödik bajnokiján maradt nyeretlen (1 döntetlen, 4 vereség a mérleg), és a vesztett pontok tekintetében a szegediek ezzel a sikerükkel jobb helyzetben vannak riválisukat. A nyolcadik WFC, amelynek négy fordulóval a bajnokság vége előtt kilenc pont az előnye a már kiesőhelyen álló Budaörssel szemben, április 20-án hazai pályán a sereghajtó fehérváriak ellen biztosíthatják be bennmaradásukat az élvonalban.

Simple Női Liga NB I, 18. forduló

Kész-St. Mihály-Szeged–Szekszárdi WFC 2–0 (1–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum. V.: Kovács F. (Juhász D., Rigó V.)

Szeged: Krstovics – Marjanovics, Futaki, Koszo, Papp Sz., Nagy L., Sajti, Sovány, Malesevics, Ónodi, Trbojevics. Vezetőedző: Vajda Fangyó

Szekszárd: Török N. – Schell, Acsádi P., Jáhn, Zahár – Kovács Zs., Kiss G., Kágyi K. – Nagy-Cseke V., Kágyi R., Taylor. Vezetőedző: Micskó Márk

Gólszerző: Sajti, Sovány