A paksi klub internetes oldal számolt be róla, hogy a PSE versenyzői tizenkét versenyszámban léptek küzdőtérre a Budo Karate & Jujutsu International szövetség égisze alatt Sárbogárdon megrendezett II. Antal János Ippon Shobu Emlékversenyen. A Nihon Karate Kyokai SE által szervezett eseményre tizenhárom sportolóval utaztak el a paksiak, akik tizenegy sportegyesület közel száz sportolója között képviselték klubjuk színeit. A csapat összesen tizenkét versenyszámban ért el dobogós helyezést, öt arany-, hat ezüst- és három bronzéremmel gazdagítva a szakosztály trófeagyűjteményét, egyben elnyerte a második legeredményesebb csapat címet is.

Csapat kata (formagyakorlat) eredmények:

Felnőtt - PSE 3. csapat (Benke Boglárka, Hernádi László, Wéber Tamás) - I. helyezés

12-15 éves korosztály - PSE 2. csapat (Huang Lijia, Laposa Réka, Tandi Gábor) - II. helyezés

10-11 éves korosztály - PSE 1. csapat (Böjtös Bence, Farkas Medox, Kovács Botond) - II. helyezés

Egyéni kata eredmények:

Leány 7-8 éves korosztály - C csoport: Nikitina Marija - III. helyezés

Leány 12-15 éves korosztály - C csoport: Huang Lijia I., Laposa Réka - II. helyezés

Női B csoport: Keresztes Csenge - I. helyezés

Női A csoport: Benke Boglárka - I. helyezés, legeredményesebb női versenyző

Fiú 8-9 éves korosztály - C csoport: Farkas Medox - I. helyezés

Fiú 10-11 éves korosztály - B csoport: Böjtös Bence - III. helyezés, Kovács Botond - II. helyezés

Fiú 12-15 éves korosztály - B csoport: Farkas Darel - II. helyezés

Fiú 12-15 éves korosztály - C csoport: Tandi Gábor - II. helyezés

Férfi A csoport: Wéber Tamás - III. helyezés