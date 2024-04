Tizenöt ország száz egyesülete 1400 nevezést küldött az elmúlt napokban megrendezett Szófia Openre, amelyen tizenhárom magyar csapat között ott volt, és nagyszerűen szerepelt a Bátaszék SE. A BSE 13 versenyzővel nevezett a versenyre, mely immár az ötödik nemzetközi megmérettetése volt a csapatnak a tavaszi szezon során.

A bolgár verseny fontos állomása volt a felkészülésnek. A korosztályos világbajnoki kvalifikáció második pontszerzési lehetősége kiemelt jelentőségűvé vált, ezért Hefner Zsófi jó formája és szereplése fontos szempont volt az utóbbi hetek felkészítő munkájában. Zsófi, a márciusi Szlovák Grand Prix-n elért döntős szereplésével a korosztályos ranglista élére ugrott, és egy szófiai jó eredmény – gyakorlatilag – pontot is tudott tenni a kvalifikációra. A munka meghozta a várt eredményt. Pesti Ábel és Hefner Zsófi is döntőbe tudott jutni, és sikeresen megkoronázták a napot. Ezenkívül Péter Panna, Paksi Péter és Kovács Zoltán is felállhattak a dobogó harmadik fokára.

„Talán nem szerénytelenség azt állítani, hogy a versenyzői gárdánkból többen felnőttek a nemzetközi mezőny szintjére – értékelt Nagy Ákos csapatvezető, edző. – Persze, sok mindentől függ egy-egy verseny kimenetele, de szeretnénk hinni, hogy a befektetett munka, hol az egyik, hol a másik versenyzőnk esetében meghozza az eredményét. Nagyon örülök, hogy a csapatom felül tudta múlni önmagát és az elvárásainkon felül teljesítettek. Külön öröm számunkra Hefner Zsófi értékes kvalifikációja az októberi olaszországi korosztályos WKF világbajnokságra.”

Ez hihetetlenül nagy szó, hiszen bátaszéki versenyzőnek – sőt Tolna vármegyében eddig senkinek – még soha nem sikerült ezt a szintet megugrani.

„Éppen ezért úgy építjük fel a jövőben a csapat menetrendjét, hogy Zsófi munkáját és felkészülését tudjuk támogatni. Ezenkívül koncentrálunk Gill Dóra munkájára is, aki egyetemi tanulmányai mellett jövő hétvégén a hazai Egyetemi Bajnokságra készül, július közepén pedig az Európai Egyetemi játékok válogatott gárdájában képviseli Magyarországot és a BSE-t. Szóval, nagy céljaink vannak, és mindent megteszünk azért hogy a lehető legeredményesebben tudjuk zárni ezt az időszakot” – fogalmazott Nagy Ákos.

A Szófia Open BSE érmesei:

1. helyezettek: Hefner Zsófia kadet (-47 kg), Pesti Ábel U12 (+45 kg).

3. helyezettek: Péter Panna U14 (-47 kg), Paksi Péter felnőtt (+84 kg), Kovács Zoltán (veterán open)