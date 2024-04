A mérkőzés tétje bizony rányomta bélyegét az első félidőre, amit, ha pontozásos sportág lenne a futball, a hazaiak nyertek volna meg. A mezőnyben komoly munka folyt, a kapuk azonban nem forogtak veszélyben, majd a szünet után a dunaföldváriak kerültek fölénybe. Ez gyorsan góllá is érett, a támadásokat jól segítő Berekali Márk baloldali lapos adásába csak bele kellett tennie a lábát a kapu torkába érkező Tóth Máténak.

Hátrányban elkezdett focizni az előző idény bronzérmese, és egy védelmi megingást kihasználva (Molnár Sándor és Vukman Donát nem értette meg egymást) egyenlítettek is a kanizsaiakat. Sőt, nem sokkal később a vezetést is megszerezhették volna, de a földvári nevelésű Kovalovszki Máté kihagyta a saját maga által kiharcolt büntetőt. Az utolsó tíz percben egyértelműen a vendégek uralták a találkozót, Vukmannak két nagy védést is be kellett mutatnia ahhoz, hogy végül egy pontot otthon tartson az újonc.

A döntetlennel nem történt helycsere a tabellán, a harmadik Nagykanizsa megőrizte egypontos előnyét a negyedik Dunaföldvárral szemben. A következő fordulóban, április 28-án Varga Balázs együttese a Paks második csapatához látogat (11 óra), a zalaiak pedig a kiesés ellen menekülő Fehérvár II-t fogadják.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 25. forduló

FC Dunaföldvár–FC Nagykanizsa 1–1 (0–0)

Dunaföldvár, v.: Sveda M. (Urgyán A., Gordos Á.).

Dunaföldvár: Vukman – Görög, Molnár S., Gál Sz., Berekali – Keresztes B. (Ladányi P., 83.), Bartha, Horváth A., Kövesdi (Rabi, 91.) – Keringer (Urbán P., 73.), Tóth M. Vezetőedző: Varga Balázs

Nagykanizsa: Kálovits – Szanyi, Zsemlye, Varga D., Szabó P. – Pintér D., Szilágyi A., Kovalovszki, Lőrincz B., Winkler (Szökrönyös, 60.) – Kondor (Major E., 60.). Vezetőedző: Gombos Zsolt

Gólszerző: Tóth M. (55.), illetve Major E. (65.)