Már a hatodik percben vezetett a Szekszárd a bronzéremre hajtó kanizsaiak ellen. Jól sült el Mészáros István húzása, aki a csatársorba állította a többnyire a védelem tengelyében foglalkoztatott Arena Ármint, mert a kapitány már a hetedik percben megszerezte a vezetést. A folytatásban volt esély az előny növelésére is, a kanizsaiak nehezen vették fel a fordulatszámot. Aztán kezdtek feljavulni a vendégek, aki kezdeményezőbbé váltak, de kimondott nagy helyzetet nem tudtak kidolgozni. A második félidőben az előnye megőrzésére törekedett a Szekszárd, s úgy nézett ki, hogy sikerrel is járnak a sárga-feketék. Egészen a 82. percig vezettek is, de aztán jött a kanizsaiak egyenlítése, így végül döntetlennel zárult a találkozó.