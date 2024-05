Díjátadó vezette fel a bronzmeccset, az előző év legjobb felnőtt (Krnjics Szárá), amatőr (Szücs Gréta) és utánpótláskorú (Hencsik Adrienn) játékosát díjazta a Tolna Vármegyei Kosárlabda Szövetség. A díjakat dr. Sólyom Bódog elnök, a KSC örökös tiszteletbeli elnöke adta át.

Azt szokták mondani, hogy a bronzmeccs a csalódottak csatája – hát ez most nem így volt. Ha valakit nem tud inspirálni a játékosok közül, hogy az utóbbi évek egyik ikonikus párharcát játszhatják a harmadik helyért, akkor az már régen rossz.

Fel is voltak pörgetve a szekszárdiak, akik Jacinta Monroe vezérletével nagyon bekezdtek, és gyorsan elléptek 13–4-re. A soproniak – akiktől hiányzott a sérült Beatrice Mompremier – csak lassan ócsúdtak, de amikor magukhoz tértek, elkezdtek kapaszkodni, sőt a vezetést is átvették. Egy kicsit megtört ekkorra a KSC lendülete, sok volt a rossz bejátszás, az eladott labda, a rutinos Jelena Brooks vezérletével pedig vérszemet kaptak a vendégek, akik a második negyed elején először vezettek (21–24), s jó ideig tartották is az előnyt. A hajrát azonban nagyon megnyomta a KSC, s a félidőre már Djokics Zseljko csapata mehetett némi lélektani fórral (39–34).